Uwierzyła oszustowi. Straciła ponad 100 tysięcy złotych RDC 22.02.2023 11:33 Na policję zgłosiła się kobieta, która padła ofiarą oszusta podającego się za pracownika jej banku. Jej dwugodzinna rozmowa z fałszywym konsultantem skończyła się utratą ponad 100 tysięcy złotych.

Straciła ponad 100 tys (autor: Public Domain Pictures)

46-latka odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako pracownik jej banku. Miał wyraźny wschodni akcent. Kobieta zweryfikowała numer telefonującego na stronie swojego banku i kontynuowała rozmowę.

Mężczyzna zapytał o kilka kwestii związanych z logowaniem na konto bankowe, po czym poinformował kobietę, że z jej rachunku złożono wnioski o przyznanie kredytu. Zaoferował pomoc w ich anulowaniu. By usprawnić tę procedurę polecił jej korzystanie z aplikacji, która miała łączyć się z numerem telefonu działu technicznego jej banku. Kobieta wykonywała wszystkie operacje na swoim koncie zgodnie z instrukcjami konsultanta, prawdopodobnie skorzystała również z opcji udostępniania ekranu.

Po dwugodzinnej rozmowie 46-latka próbowała zalogować się do swojego konta, jednak bezskutecznie. Wtedy zatelefonowała do placówki banku. Konsultant powiedział jej, że została oszukana. Po tym jak zobaczyła swoje wyciągi bankowe zgłosiła sprawę na policji.

Oszuści działali w sposób zorganizowany. Przesyłali pieniądze pomiędzy rachunkami kobiety, by ostatecznie przelać je na obce konta. Wypłacili pieniądze z bankomatu i zaciągnęli pożyczki w wysokości 50 tysięcy złotych. W sumie kobieta straciła prawie 108 tysięcy złotych.

To niestety kolejny taki przypadek zgłoszony Policji w ostatnim czasie. Funkcjonariusze apelują, by wyjątkowo ostrożnie podchodzić do transakcji internetowych.

