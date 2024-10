Utrudnienia w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. W nocy ćwiczenia służb RDC 19.10.2024 16:46 Z soboty na niedzielę odbędą się obowiązkowe ćwiczenia służb w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy, w ciągu drogi ekspresowej S2. Nastąpi zmiana w organizacji ruchu pomiędzy węzłami Puławska i Warszawa Wilanów.

Utrudnienia w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. W nocy ćwiczenia służb (autor: GDDKiA)

W nocy z soboty na niedzielę ćwiczenia służb w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Mają na celu doskonalenie procedur w koordynacji.

"Będzie to symulacja wypadku masowego. Ćwiczenia odbędą się w pełnej skali i odbędą się w tunelu na Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2" - zapowiedział na piątkowej konferencji prasowej minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

❗️Już jutro nocne ćwiczenia służb w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy🚨

@GDDKiA wraz z policją, strażą pożarną, @ITD_gov , LPR, a także Urzędem https://t.co/hhcRJJpm9V. Warszawy i Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim organizują symulację wypadku masowego, by przetestować… pic.twitter.com/Id48SSAC11 — Ministerstwo Infrastruktury (@MI_GOV_PL) October 18, 2024

W ćwiczeniach wezmą udział pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stołecznej policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, lotniczego pogotowia ratunkowego i wszelkiego rodzaju innych służb, które biorą udział przy tego typu zdarzeniach.

"W pełnej skali jest to pierwsze tego typu ćwiczenie od początku uruchomienia tunelu, który został oddany do użytkowania w grudniu 2021 roku" - poinformował Klimczak.

Od której utrudnienia?

Dokładny plan ćwiczeń przedstawił dyrektor oddziału GDDKiA w Warszawie Jarosław Wąsowski. O godz. 20.00 rozpoczną się przygotowania. Do godziny 22.00 będą wprowadzane zmiany w organizacji ruchu.

"Będziemy zawężać pasy ruchu w obu kierunkach, po jednym pasie ruchu będzie dostępny w każdej nawie jeden pas ruchu. Następnie od godziny 22.00 do 24.00 przełożymy ruch w obu kierunkowy do jednej nawy tunelu - będzie to nawa w kierunku wschodniej w kierunku Mińska Mazowieckiego. Od godziny 24.00 do godziny 4.00 rano będzie już właściwe ćwiczenie. Tunel będzie w tym czasie zamknięty. Od godziny 4.00 rano będziemy już przywracać ruch" - poinformował.

Ćwiczenia służb zaplanowane są miedzy godziną 20.00 w sobotę a 6.00 rano w niedzielę. Wtedy dojdzie do utrudnień w ruchu na południowej obwodnicy Warszawy - szczególnie w południowej części stolicy - Ursynowa. Po zakończeniu ćwiczeń w niedzielę ruch będzie stopniowo przywracany.

"Test tego, co dzieje się tunelu idealnie wpisuje się w naszą strategię. Razem współpracujemy z rządem, żeby wzmacniać bezpieczeństwo w bardzo wielu aspektach" - zaznaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski nawiązał również do minionego tygodnia bezpieczeństwa. Przypomniał, że "w ramach programu Warszawa Chroni przeprowadziliśmy Tydzień Bezpieczeństwa, testowaliśmy sygnały alarmowe". "Na tej podstawie pokażemy i przygotujemy mapę tego, jak działają sygnały alarmowe w Warszawie po to, żeby sygnał wzmocnić" - zapowiedział.

Prezydent miasta zapowiedział też, że złoży wniosek do MSWiA o zbudowanie Centralnego Modułowego Systemu Ostrzegania i Alarmowania - tak, żeby mógł być dostępny do każdego szczebla zarządzania kryzysowego.

Prezydent stolicy poinformował również, że rozmawiał z ministrem Klimczakiem o kwestii związanej z radarami. Obecnie jest tworzona specjalna grupę robocza, która ma wypracować odpowiednie rozwiązania w tej sprawie. Trzaskowski zapowiedział, że grupa ma zebrać się jeszcze w tym miesiącu.

