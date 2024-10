Koniec utrudnień dopiero w wakacje? Duże zmiany w ruchu na Ochocie [MAPA]

Tramwajarze zmienią dziś w nocy organizację ruchu w Alejach Jerozolimskich na budowie linii do Dworca Zachodniego. Rozpoczynają się prace nad kolejnym odcinkiem tunelu tramwajowego. Ruch kołowy będzie się odbywać tylko po północnej jezdni, a kierowcy będą mieli do dyspozycji po trzy pasy ruchu – w tym buspasy. Chociaż prace będą prowadzone etapowo, to utrudnienia powinny zakończyć się w okolicach wakacji 2025 r.