Przyspieszenie wegetacji o miesiąc? Sezon na koszenie trawników w Warszawie rozpoczęty Adam Abramiuk 16.04.2024 16:31 Zmiana pogody i chwilowy koniec upałów pozwoliły na rozpoczęcie sezonu koszenia traw w stolicy. Prace Zarządu Zieleni ruszyły 15 kwietnia i potrwają kilka tygodni. — W pierwszej kolejności prace zlecone są w miejscach, gdzie trawy są najwyższe — mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z ZZ. Miejskie trawniki są koszone trzy razy do roku. Niektóre jednak będą koszone częściej.

Rozpoczęło się rozpoczynamy koszenie trawników przyulicznych (autor: ZZ Warszawa)

Wczoraj zaczęło się pierwsze duże koszenie trawników w Warszawie w tym roku. Ze względu na przyspieszenie wegetacji o miesiąc, trawy są po pierwszym silnym przyroście i już wymagają skrócenia.

Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni mówi, że na koszenie pozwoliła zmiana pogody i koniec upałów na jakiś czas.

— W pierwszej kolejności prace zlecone są w miejscach, gdzie trawy są najwyższe. Koszenie wykonamy również na trawnikach nowo założonych, zarówno w ubiegłym jak i w tym roku. Zabieg ten pozwoli na rozkrzewienie traw, dzięki czemu będą lepiej kumulowały wodę. Koszone będą także polany rekreacyjne w parkach oraz trawniki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie rabat kwiatowych tak, aby uwydatnić ich walory ozdobne — informuje Kwiecień-Łukaszewska.

Koszenie miejskich trawników

Miejskie trawniki są koszone trzy razy do roku. Niektóre jednak będą koszone częściej.

— Najczęściej nawet do 10 razy w sezonie kosimy trawniki reprezentacyjne, na przykład w Ogrodzie Saskim, czy Parku Ujazdowskim. Są to trawniki gazonowe wokół rabat kwiatowych, lub tam, gdzie występują systemy nawadniające. Częściej będziemy też kosić powierzchnie, gdzie doszło do spontanicznego wzrostu jęczmienia polnego w celu ograniczenia jego kwitnienia — mówi Kwiecień-Łukaszewska.

Kolejne decyzje o koszeniu traw będzie zależne od pogody i zagęszczenia roślin.

Czytaj też: Dzielnice inwestują w studnie oligoceńskie. Będą remonty na Ochocie i Bielanach