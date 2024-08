Wirus Zachodniego Nilu zabija ptaki w Warszawie? Dzisiaj mamy poznać wyniki badań Cyryl Skiba 07.08.2024 04:23 Tajemniczy wirus zabija ptaki w Warszawie. Dzisiaj prawdopodobnie poznamy wyniki badań, które dadzą odpowiedź, co dolega zwierzętom. Próbki pobrano od martwych ptaków w kierunku wirusa gorączki Zachodniego Nilu. Państwowy Instytut Weterynaryjny wykluczył dotąd ptasią grypę, rzekomy pomór drobiu oraz celowe zatrucia.

Jaki wirus zabija ptaki w Warszawie? (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay)

Od kilkunastu dni na terenie różnych dzielnic mieszkańcy Warszawy odnajdują wiele martwych ptaków, głównie wron. Dzisiaj prawdopodobnie poznamy wyniki badań próbek pobranych od martwych ptaków w kierunku wirusa gorączki Zachodniego Nilu. Taką informację przekazał Państwowy Instytut Weterynaryjny, który wykluczył dotąd ptasią grypę i rzekomy pomór drobiu.

Monika Klimowicz-Kominowska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków przekazała, że niestety nie ma szansy na skuteczne reagowanie i zapobieganie wirusowi. Ognisko zakażeń musi się wypalić, ptaki zyskają później trwałą odporność.

– Trzeba wskazać poprzez badania, czy jest to np. ptasia grypa, czy choroba Zachodniego Nilu, co też może niestety być przyczyną śmiertelności krukowatych. Takie sytuacje już się w Polsce zdarzały, aczkolwiek nie było to taka duża skala jak w obecnej chwili – zaznaczyła Klimowicz-Kominowska.

Martwe ptaki można zgłaszać do Powiatowego Inspektora Weterynarii – chodzi o to, by służby dalej monitorowały, czy problem nie zaczął obejmować innych miast. Sprawą zajmuje się także policja oraz urząd miasta.

Ze względu na dużą skalę problemu, wykluczono też wcześniej celowe zatrucia.

