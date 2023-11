Tramwajarze remontują torowisko na rondzie Daszyńskiego. Są objazdy RDC 25.11.2023 12:02 W ten weekend remontowany jest południowy przejazd tramwajowy przez rondo Daszyńskiego (od strony Alej Jerozolimskich). Autobusy i tramwaje zmieniły swoje trasy, a dla kierowców wytyczono objazdy - poinformował stołeczny ratusz.

Tramwajarze remontują torowisko na rondzie Daszyńskiego. Są objazdy (autor: WTP)

W ubiegły weekend tramwajarze remontowali północny przejazd przez wolskie rondo, teraz przenieśli się na jego południową część. Prace rozpoczęły się w nocy z piątku na sobotę, z 24 na 25 listopada, a skończą w poniedziałek, 27 listopada, o godzinie 4.

Kierowcy nie przejadą od Kasprzaka w stronę alei Jana Pawła II. Dostępne są trzy pasy do skrętu w prawo, w kierunku placu Zawiszy. Z ulicy Towarowej, od Grzybowskiej, nie można skręcić na rondzie w lewo w ulicę Prostą.

Objazd prowadzi Towarową do zawrotki pomiędzy ulicą Srebrną a Alejami Jerozolimskimi.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Tramwaje nie jeżdżą ulicami Okopową i Towarową od alei "Solidarności" do placu Zawiszy.

Trasa "jedynki" została skrócona do Zajezdni Wola, czyli tramwaje jeżdżą między Annopolem a ulicą Skierniewicką. Tramwaje linii 22 kursują między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza, a 24 na trasie Gocławek – Banacha. Uruchomione zostały dwie linie zastępcze – tramwajowa 71 i autobusowa Z-2. Zastępcze tramwaje jadą z Annopola na Nowe Bemowo przez most Gdański, Okopową, aleją "Solidarności" i Młynarską, a autobusy z placu Narutowicza do skrzyżowania ulicy Okopowej z aleją "Solidarności" ulicami Grójecką i Towarową. Trasami objazdowymi jadą autobusy linii 105, 178, 191, 255 N45 i N95, a kursowanie 255 jest zawieszone.

"Kursowanie linii 1, 22, 24, 71, 105, 178, 191, 255, N45, N95, Z-2 odbywać się będzie na podstawie specjalnych rozkładów jazdy" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Czytaj też: Ponad 100 kierowców autobusów brakuje w Warszawie. MZA zachęca mieszkaniami

Ponad 100 kierowców autobusów brakuje w Warszawie. MZA zachęca mieszkaniami

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/warszawa/ponad-100-kierowcow-autobusow-brakuje-w-warszawie-mza-zacheca-mieszkaniami_5FyfkxKe6ukizl7OPAn4

Ponad 100 kierowców autobusów brakuje w Warszawie. MZA zachęca mieszkaniami

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/warszawa/ponad-100-kierowcow-autobusow-brakuje-w-warszawie-mza-zacheca-mieszkaniami_5FyfkxKe6ukizl7OPAn4