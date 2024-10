Ruszył Tramwaj do Wilanowa. R. Trzaskowski: czekaliśmy na to wiele lat RDC 29.10.2024 08:24 Tramwaj do Wilanowa został oficjalnie otwarty. Po nowych torach kursują „14” i „16”. — Ta inwestycja zmienia rzeczywistość w Wilanowie — powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jest to jedna z największych inwestycji komunikacyjnych w Warszawie ostatnich lat.

Tramwaj do Wilanowa oficjalnie otwarty (autor: Rafał Trzaskowski/FB)

We wtorek oficjalnie otwarto Tramwaj do Wilanowa. Przysłowiową wstęgę przeciął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który przejechał „szesnastką” z przystanku Goworka do Miasteczka Wilanów.

Prezydent Warszawy przypomniał, że tramwaj nie kursował w tym miejscu od 50 lat. Podkreślił, że linia tramwajowa to jedna z największych inwestycji komunikacyjnych w Warszawie ostatnich lat.

— Ta inwestycja zmienia rzeczywistość w Wilanowie — powiedział Trzaskowski. — Wszyscy mieszkańcy Wilanowa będą mogli się dostać znacznie szybciej do centrum miasta, dwukrotnie szybciej niż autobusem. Oczywiście te tramwaje przewiozą wielokrotnie większą liczbę pasażerów — dodał.

— Od 70 lat nie było pełnej nowej linii tramwajowej w Warszawie. Od 50 lat nie kursował tramwaj do Wilanowa. To największa tego typu inwestycja od dziesięcioleci — zaznaczył.

Budowa trwała ponad dwa lata, ale to jeszcze nie koniec prac, bo część drogowa zakończy się dopiero w II połowie przyszłego roku.

Tramwajem do Wilanowa

Do Wilanowa dojechał dziś pierwszy tramwaj pasażerski. Na jego pokładzie był nasz reporter.

— Bardzo się cieszę, że doczekaliśmy tego momentu — powiedziała jedna z pierwszych pasażerek.

Jak podkreślił rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz, tramwaje wróciły do Wilanowa po ponad pięćdziesięciu latach.

— To jest powrót do dzielnicy, ale na zupełnie nowej trasie. Wszystkich zapraszamy od dzisiaj na przejażdżki linią 14 i 16 — powiedział Urbanowicz.

Pierwszych pasażerów zabrał pojazd linii 16, która razem z linią 14 będzie kursować co 2 minuty w godzinach szczytu. Pozwoli to na zabranie w godzinę nawet 4,5 tysiąca pasażerów.

Docelowo pojawi się tam również linia 19. Łącznie wszystkie trzy linie zapewnią częstotliwość kursowania co 2 minuty w godzinach szczytu.

Te trzy linie zastąpią również linie autobusowe łączące Śródmieście z Dolnym Mokotowem i Wilanowem – 501, 519 i 522.

Zmiany wprowadzane są jednak etapami.

To nie koniec prac drogowych na całej linii tramwajowej. Do końca 2025 roku ma jeszcze potrwać układanie chodników, krawężników oraz wytyczanie ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych.

W mniej niż pół godziny do Śródmieścia

Nowa trasa rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Puławskiej i Goworka. Liczącą 22 metry różnicę poziomów w kierunku dolnego Mokotowa tramwaj pokonuje ul. Goworka i Spacerową. Następnie linia przebiega prosto, ul. Belwederską i Sobieskiego w kierunku Miasteczka Wilanów. Terminal końcowy przeznaczony dla dwukierunkowych tramwajów jest się u zbiegu al. Rzeczypospolitej i Branickiego.

Po wprowadzeniu priorytetu dla tramwajów czas dojazdu do Śródmieścia wyniesie poniżej 30 minut. Na początku czas ten będzie dłuższy, bo tramwajarze będą się uczyć tego odcinka, a poza tym na miejscu wciąż trwają prace budowlane na ul. Sobieskiego i tam będą tymczasowe programy sygnalizacji świetlnej.

Tramwaj na przystanku ma pojawiać się co dwie minuty, poza godzinami szczytu co trzy minuty, a w weekendy co cztery minuty.

W godzinach szczytu będzie 30 kursów na wspólnym odcinku, co da 6 tys. miejsc. 3 tys. miejsc zapewni linia 16 i po 1,5 tys. miejsc linie 14, a potem 19. W tej chwili linia 522 zapewnia tysiąc miejsc, a linie 501 i 519 po 500 miejsc.

Na wszystkich przystankach i w taborze są zapowiedzi czytane przez rodzinę Knapików (Tomasza i Macieja).

