Stołeczny konserwator zabytków krytycznie o przybudówkach na Placu Zbawiciela Jerzy Chodorek 23.11.2022 07:36 Przybudówki na Placu Zbawiciela to samowola budowlana - mówi stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. Chodzi o lokale gastronomiczne i kawiarnie, które znajdują się na placu. Niedawno część dobudówek została usunięta przez miasto.

Plac Zbawiciela (autor: UM Warszawa)

- To była samowola budowlana - mówi stołeczny konserwator Michał Krasucki. - Bez pozwoleń konserwatora, a przypomnę, że Plac Zbawiciela znajduje się na terenie wpisanym do rejestru jako element osi stanisławowskiej, to jest takie założenie urbanistyczne, które idzie od kanału piaseczyńskiego przez Zamek Ujazdowski, to jest jedna z najważniejszych założeń urbanistycznych w ogóle warszawskich - mówi Krasucki.

Architekt Piotr Sawicki skrytykował takie działania.

Według niego to miejsce jest bardzo popularne wśród mieszkańców stolicy.

- Moim zdaniem warto jednak szukać pewnego kompromisu pomiędzy formą a funkcją, bo miasto co się zmienia, ma też swoje nowe potrzeby a niestety te lokale, chociażby te właśnie przy Placu Zbawiciela dosyć słabo się nadają pod kątem i dzisiejszej gastronomii, usług i handlu, jest to dosyć małe - mówi Sawicki.

Plac Zbawiciela należy do Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, która została wybudowana w latach 50. ubiegłego wieku.

