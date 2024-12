Inwestycje w sport dla młodzieży w Śródmieściu. „Każde boisko i sala sportowa do remontu” Przemysław Paczkowski 04.12.2024 19:58 Władze Śródmieścia zapowiadają duże inwestycje w infrastrukturę sportową w szkołach. Jednym z flagowych projektów jest budowa hali przy ulicy Ciasnej. Inne obiekty czeka z kolei modernizacja. Władze dzielnicy podały szczegóły planów.

Konferencja władz Śródmieścia dotycząca inwestycji w obiekty sportowe dla młodzieży (autor: RDC)

To będą duże inwestycje w infrastrukturę sportową w szkołach — zapowiadają władze warszawskiego Śródmieścia. Nowa hala sportowa przy ulicy Ciasnej w Warszawie, która jest jednym z flagowych projektów, ma zostać oddana do użytku w przyszłym roku, ale to nie koniec działań.

Jak zapowiada burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens, na stołeczną młodzież czekają liczne inwestycje w sportową infrastrukturę szkolną. Wszystko to już w przyszłym roku.

– Rozpoczynamy inwestycję w międzyszkolny ośrodek sportowy przy ulicy Międzyparkowej. Powinno być już gotowe boisko przy Zakroczymskiej. Planujemy konieczne remonty boisk przy Czackim i liceum im. Frycza – mówi Ferens.

Przyszły rok to nie tylko nowe inwestycje, ale też modernizacja obiektów, które już są.

– Każde boisko, każda sala sportowa w Śródmieściu taki remont czy inwestycję zyska. Te powierzchnie są coraz bardziej nowoczesne. Mają nową nawierzchnię, mają nowe oświetlenie, bezpieczne warunki uprawiania dyscyplin sportowych. Te możliwości będziemy jeszcze poszerzać. Temu służy np. inwestycja w halę sportową przy ulicy Ciasnej – zapowiada radna m. st. Warszawy Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.

Dzielnica Śródmieście zajmuje drugie miejsce pod kątem liczby placówek edukacyjnych. W sumie jest ich tam 82.

