„Sprzedaż w styczniu rekordowa”. Prezes PPL o ruchu na lotnisku Chopina Przemysław Paczkowski 06.03.2023 20:17 Ten rok może być bardzo dobry dla lotniska Chopina. Wraca tam bowiem ruch pasażerów sprzed pandemii i pojawiają się nowi przewoźnicy. W zeszłym roku port lotniczy obsłużył ponad 14 milionów pasażerów. Jak zauważa prezes Portów Lotniczych, wraca chęć Polaków do latania.

Wraca ruch na lotnisko Chopina (autor: Marek Cichocki/Chopin Airport)

Lotnisko Chopina w Warszawie notuje coraz lepsze wyniki, jeśli chodzi i obsługę pasażerów, i liczbę lotów.

- Brakuje nam już tylko czterech procent w stosunku do tego, co było w 2019 roku. To pokazuje, że chęć jest, choć lekko inna w tym sensie, że jest więcej lotów wakacyjnych. To, na co warto zwrócić uwagę, to ta rozbieżność między powrotem liczby operacji a liczby pasażerów, czyli przewoźnicy przez te kilka lat wymienili samoloty na większe - mówi prezes Portów Lotniczych Stanisław Wojtera.

Jak dodaje Wojtera, w tym roku lotnisko może obsłużyć nawet 16 milionów pasażerów. Pomóc może w tym okres wakacyjny, który na Chopinie zapowiada się obiecująco.

- Sygnały, które mamy zarówno od przewoźników, jak i tour operatorów, pokazują, że sezon letni powinien być bardzo dobry. Sprzedaż w styczniu u tour operatorów była rekordowa - zauważa Wojtera.

Porty Lotnicze jeszcze nie opublikowały wyników finansowych za poprzedni rok, ale jak zapowiadają przedstawiciele przedsiębiorstwa państwowego, ma to się stać lada moment.

