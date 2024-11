Decyzja w sprawie „Szpiegowa” coraz bliżej. Co powstanie w porosyjskim kompleksie? Miłosz Kuter 14.11.2024 21:51 Decyzja w sprawie "Szpiegowa" powinna zapaść do końca roku. Taką nadzieję ma wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Warszawski ratusz i wojewoda chcą podzielić się lokalami odzyskanymi po rosyjskiej ambasadzie. Mogą tu powstać m.in. mieszkania komunalne i dla administracji rządowej.

Co dalej ze "Szpiegowem"? (autor: Emptywords, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Trwają ustalenia co do przeznaczenia kompleksu budynków przy ul. Sobieskiego 100. Odebrane rosyjskiej ambasadzie pomieszczenia mają zostać wyremontowane. Stołeczny ratusz z wojewodą podzielą się lokalami i co czwarte pomieszczenie ma być przeznaczone dla administracji rządowej.

– Spróbujemy z miastem uzgodnić warunki. Bardzo zależy mi na tym, żeby chociaż 25 proc. tych mieszkań trafiło do służb. Szukamy tutaj rozwiązania prawnego, które by to gwarantowało. Myślę, że uda się to najpóźniej do końca roku lub szybciej – przekazał Mariusz Frankowski.

Sam proces renowacji ma zająć kilka lat, ale konkrety nie są jeszcze znane. Ratusz musi znaleźć metody finansowania niezbędnych prac.

Tak zwane „Szpiegowo” to kompleks budynków, w tym około stu mieszkań przy Sobieskiego 100, przejęty od ambasady rosyjskiej po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Wśród propozycji dotyczących ich zagospodarowania jest m.in. utworzenie lokali dla stołecznej policji czy lokali komunalnych.

