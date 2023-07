Śluby w dawnym banku? Na Woli powstaje nowy Urząd Stanu Cywilnego Cyryl Skiba 18.07.2023 09:49 Przy ulicy Młyńskiej 16 na warszawskiej Woli powstaje nowy Urząd Stanu Cywilnego. Do tej pory nieruchomość zajmował bank. Prace budowlane uwzględniają wartość architektoniczną budynku, a spora część wystroju zostanie zachowana. — Podłogi będą zachowane w całości. Nietknięte pozostaną także marmurowe schody, a efektowna balustrada zostanie jedynie podwyższona — podaje burmistrz Woli.

Na Woli powstanie nowy Urząd Stanu Cywilnego przy ulicy Młynarskiej 16 (autor: Mapy Google)

Młode pary będą mogły korzystać nowego Urzędu Stanu Cywilnego na warszawskiej Woli. Prace przy ulicy Młynarskiej 16 wystartowały.

Po remoncie urząd będzie zajmował dwa piętra, a do dyspozycji przyszłych małżonków będzie m.in. reprezentatywna sala ślubów. Dotychczas nieruchomość zajmował bank. O rozpoczęciu prac budowlanych poinformował burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.

— Teraz przebywając w piwnicy, można poczuć się jak na planie „Domu z papieru” albo innego filmu o wielkich skokach na kasę. Wszystko przez pootwierane sejfy, porozrzucane worki po pieniądzach, które są pozostałością działania w tym miejscu banku — mówi Strzałkowski.

W budynku będzie winda, na którą przerobiony będzie szyb, który kiedyś służył do transportu pieniędzy. Z banku pozostaną też zabezpieczenia. Budynek ma wartościową architekturę, dodaje burmistrz.

— Roboty są skomplikowane i precyzyjne a spora część wystroju zostanie zachowana. Na podłogach porozkładane są specjalne maty, by w trakcie prac nie uszkodzić pięknych marmurów. Podłogi będą zachowane w całości. Nietknięte pozostaną także marmurowe schody, a efektowna balustrada zostanie jedynie podwyższona, tak by dostosować ją do współczesnych wymogów bezpieczeństwa — tłumaczy.

Inwestycja ma powstać w pół roku.

