Jak zmieni się skwer Jana „Jura” Gorzechowskiego? Znamy wyniki raportu Adrian Pieczka 04.02.2025 14:51 Skwer im. Jana „Jura” Gorzechowskiego na warszawskiej Woli przejdzie modernizację. Zarząd Zieleni przeprowadził diagnozę potrzeb lokalnej społeczności. — Kierunek zmian zakłada korekty jego zagospodarowania — mówi rzeczniczka ZZ Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Na podstawie raportu powstanie koncepcja przebudowy.

Skwer im. „Jura” Gorzechowskiego (autor: Zarząd Zieleni Warszawa)

Znamy raport ws. zmian skweru im. Jana „Jura” Gorzechowskiego na warszawskiej Woli. Diagnozę potrzeb lokalnej społeczności odwiedzającej skwer przygotował stołeczny Zarząd Zieleni.

Rzeczniczka ZZ Karolina Kwiecień-Łukaszewska informuje, że kierunek zmian zakłada korekty jego zagospodarowania.

— Pojawiają się zalecenia, by na przykład polana z pagórkiem była miejscem zabaw i rekreacji dla różnych użytkowników, zaś środkowa polana i polana z boiskiem do koszykówki były miejscami sprzyjającymi zabawie z psami. Istotne jest też zachowanie funkcji placu zabaw, siłowni oraz stołów do ping-ponga tak, aby dalej były miejscami spotkań mieszkanek i mieszkańców — mówi Kwiecień-Łukaszewska.

Mieszkańcy wskazywali też na doświetlenie i remonty.

— W trakcie diagnozy wskazano także za istotne wprowadzenie oświetlenia w niedoświetlonych miejscach, wymianę nierównych nawierzchni i poszerzenie intensywnie użytkowanych alejek, a także wprowadzenie izolacji od hałasu i ruchu samochodowego we wschodniej części skweru. Zalecana jest również korekta formy i lokalizacji Ogrodu Sprawiedliwych — dodaje Kwiecień-Łukaszewska.

Wytyczne mają sprawić, że skwer będzie bardziej dostosowany do potrzeb mieszkańców. Na podstawie raportu powstanie koncepcja przebudowy.

Czytaj też: „Plac czterech paczkomatów” na Woli. Mieszkańcy: nie wygląda to dobrze