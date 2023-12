Śledztwo ws. ciała mężczyzny wyłowionego ze stawu w Łazienkach Królewskich Adrian Pieczka 04.12.2023 12:24 Jest śledztwo w sprawie ciała mężczyzny wyłowionego ze stawu w Łazienkach Królewskich. Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Ciało znaleziono w sobotę w pobliżu Pałacu na Wyspie.

Łazienki Królewskie (autor: mat. Muzeum Łazienki Królewskie)

Prokuratura bada sprawę mężczyzny, którego ciało w sobotę wyłowiono ze stawu w Łazienkach Królewskich. Wszczęto śledztwo.

- Prowadzimy śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna. - Jest to taka klasyczna kwalifikacja prawna, stosowana w tego rodzaju wypadkach. Celem ustalenia, jaka była dokładna przyczyna zgonu, prokurator zlecił sekcję zwłok zakładowi medycyny sądowej w Warszawie - tłumaczył.





Do zdarzenia doszło w sobotę około 14:00. Obok stawu znaleziono ubrania, co wskazywało, że pod lodem może znajdować się ciało.

Czytaj też: Ciało 46-latka w rowie koło Sokołowa Podlaskiego. Sprawę bada prokuratura