Sezon na ogródki restauracyjne w Warszawie rozpoczęty

Wraz z wiosną rozpoczyna się w Warszawie sezon na ogródki restauracyjne. Zarząd Dróg Miejskich wydał już 88 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla takiej działalności. Rzecznik ZDM przypomina jednak, że prowadzenie ogródków ma swoje zasady.

Ogródki restauracyjne na pl. Zbawiciela w Warszawie (autor: Miasto Jest Nasze)

– Każdy, kto zajmuje pas drogowy, czyli również chodnik, w celach niezwiązanych z funkcją drogową, musi się zwrócić o to z wnioskiem do zarządcy drogi, czyli do Zarządu Dróg Miejskich, uzyskać na to zezwolenie i ponosi za to opłatę – mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski.

Właściciel lokalu, który chce wystawić ogródek, musi wnieść opłatę za zajęcia pasa drogowego.

– Stawki określa uchwałą Rady Miasta. Dzienna opłata za metr kwadratowy jest zależna od rodzaju ulicy i celu zajęcia takiego pasa drogowego. W przypadku ogródków restauracyjnych to mniej więcej dwa złote, ale cała opłata jest wyliczana w zależności od lokalizacji i powierzchni zajęcia – informuje Dybalski.

W zeszłym roku w całym sezonie ZDM wydał około 580 takich zgód.

