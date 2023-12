Przeciwnicy SCT domagają się referendum. „Mieszkańcy zostaną wykluczeni” RDC 09.12.2023 11:36 Przeciwnicy wprowadzenia w pięciu dzielnicach stolicy Strefy Czystego Transportu domagają się przeprowadzenia referendum. Zbierają podpisy pod wnioskiem w tej sprawie do władz Warszawy. Informację te przekazał Paweł Skwierawski z inicjatywy Stopkorkom.

Co ze Strefą Czystego Transportu? (autor: ZDM Warszawa)

Rada Warszawy głosami radnych KO przyjęła w czwartek uchwałę o Strefie Czystego Transportu (SCT), która od lipca 2024 r. ograniczy ruch samochodów w stolicy.

– Jesteśmy przeciwni decyzji Rady Warszawy wprowadzającej SCT. Jeżeli została ona wprowadzona przez Radę Warszawy, to może też zostać zlikwidowana przez radę – stwierdził Paweł Skwierawski z inicjatywy Stopkorkom..

Zapowiedział, że Stopkorkom zamierza zebrać pod wnioskiem o referendum przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy popisów. – Chcemy, aby było jasne, że odrzucenie go przez władze jest wyrazem jej arogancji – oznajmił.

Wyjaśnił, że jeśli z jakiś względów, np. pozyskania funduszów unijnych, trzeba wprowadzić SCT, to należy ją ograniczyć jedynie do administracyjnego obszaru Starego Miasta, a decyzję o jej wprowadzeniu poprzedzić referendum.

Jak pisała w mediach społecznośćowych inicjatywa Stopkorkom, ludzie protestują przeciw SCT, ponieważ „zostają bezpodstawnie wykluczeni, nie będą mogli dojechać do pracy, odwieźć do szkoły dzieci, pojechać do lekarza, zostaje odebrane im prawo do poruszania się ich własnym samochodem”.

SCT niebezpieczna?

W ocenie inicjatywy Stopkorkom SCT jest nieefektywna pod względem poprawy jakości powietrza w Warszawie. Przypomniał, że badania przeprowadzone w czasie lockdownu wykazały, że poziom pyłów uniesionych był identyczny, jak w dwóch latach poprzedzających. Również poziom tlenku węgla był na tym samym poziomie, jedynie zaobserwowano 8-procentowy spadek zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu. Główną przyczyną zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu jest ogrzewanie.

Według Stopkorkom Strefa Czystego Transportu niesie realne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

– W strefie znajduje się 11 szpitali publicznych, w tym placówki działające w obszarze transplantologii. Pacjenci po transplantologii lub leczący się onkologicznie, a nieposiadający samochodu umożliwiającego poruszanie się po SCT, będą mieli problemy z dojazdem na wizyty do lekarza i zabiegi. Dla nich nawet jazda taksówką może być niebezpieczna, bo przecież nie mogą wymagać od kierowcy, żeby przed kursem dezynfekował auto – powiedział Skwierawski.

Uchwała o SCT do kosza?

Przeciwni wprowadzenia SCT są również radni PiS, który chcą stwierdzenia nieważności uchwały. Złożyli w tej sprawie wniosek do wojewody mazowieckiego. Ten zapowiedział już, że zbada legalność uchwały o SCT.

Rada Warszawy głosami radnych KO przyjęła w czwartek uchwałę o Strefie Czystego Transportu, która od lipca 2024 r. ograniczy ruch samochodów w stolicy. Za było 37 radnych, przeciw 16, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Strefa obejmie całe Śródmieście i fragmenty Woli, Ochoty, Pragi Północ i Pragi Południe.

Kto nie wjedzie do strefy SCT?

Strefa Czystego Transportu to wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. W stolicy od 1 lipca 2024 r. ma ona dotyczyć zakazu wjazdu i poruszania się po niej samochodów z silnikiem Diesla starszych niż 18 lat i pojazdów benzynowych starszych niż 27 lat.

Osoby zamieszkałe wewnątrz tego obszaru i płacące podatki w Warszawie zwolnione będą ze spełniania wymagań strefy aż do stycznia 2028 r. – wówczas nie będzie można poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata. Wprowadzony został również dodatkowy wyjątek dla seniorów (osób, które w 2023 roku ukończą 70 lat), o ile już przed przyjęciem uchwały o SCT byli właścicielami swoich pojazdów.

Oznacza to, że osoby powyżej 70. roku życia, po spełnieniu określonych warunków, będą zwolnione bezterminowo z zasad obowiązujących w ramach SCT. Od wymogów przewidziane są dodatkowe wyjątki wjazdu dla pojazdów spełniających jedną z poniższych kategorii.

Wyłączenia ustawowe: służby (np. pogotowie, policja, straż pożarna, straż graniczna), pojazdy, którymi poruszają się osoby z niepełnosprawnością, inne (np. autobus szkolny z wycieczką). Wyłączenia gminne: pojazdy zabytkowe i historyczne – wyłączone pod zakazu są pojazdy spełniające definicję stosowaną przez ubezpieczycieli, specjalne (np. pomoc drogowa, karawan pogrzebowy).

Wyłączenia gminne okazjonalne: przypadki losowe, np. dojazd do szpitala, lekarza, miejsca zdawania matury (przepustka do wykorzystania przez 4 dni w roku).

Czytaj też: Mieszkańcy Pragi przeciwni likwidacji apteki. Ma tam powstać punkt dla uzależnionych