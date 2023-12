SCT nie wyklucza, a wręcz chroni mniej zamożnych? Ratusz: zanieczyszczenia uderzają szczególnie w biednych Przemysław Paczkowski 06.12.2023 19:27 Strefa Czystego Transportu nie wyklucza biedniejszych mieszkańców, a wręcz ich chroni? Ratusz chce walczyć z mitami o SCT. Na jutrzejszej sesji rady Warszawy mają rozstrzygnąć się losy strefy. Zakłada ona zakaz wjazdu dla starych aut do takich dzielnic jak: Śródmieście, Żoliborz, Pragę Północ, a także na część Ochoty, Pragi Południe, Mokotowa i połowę Woli.

Jutro mają rozstrzygnąć się losy Strefy Czystego Transportu w Warszawie. Nad jej wprowadzeniem i ostatecznym kształtem głosować będą radni. Tymczasem ratusz chce walczyć z mitami o SCT.

- Największym mitem jest to, że strefa wyklucza konkretne osoby - mówi dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Tamas Dombi. - Tymczasem zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza ze starych diesli, najbardziej kopcących samochodów, uderza we wszystkich, w tym szczególnie uderza w biednych, którzy nie mają możliwości i środków, żeby prywatnie się leczyć. Jak już doczekają się tej wizyty u lekarza, to już będzie po chorobie albo, w skrajnym przypadku, nawet już nie będzie kogo leczyć - wyjaśnia.



Astmatycy za strefą

Za wprowadzeniem Strefy Czystego Transportu są np. astmatycy. Jak wynika z danych stołecznego ratusza, w Warszawie mieszka około 100 tysięcy osób chorych na astmę. Połowa z nich to dzieci. Zdaniem przedstawicieli osób chorych na astmę, sprzeciw kierowców w kwestii wprowadzenia strefy na terenie Warszawy, jest krzywdzący.

- Ja, jako osoba chora, czuję na co dzień efekty zanieczyszczonego powietrza. Jeśli ktoś mi mówi, że ma w nosie zdrowie chorego dzieciaczka, z którym matka jest u lekarza średnio co kilka tygodni, trafia do szpitala przy zaostrzonych objawach, to myślę, że jest to brak rozwagi - mówi Magda Zając, mama dziecka chorego na astmę.

Tymczasem, Strefa Czystego Transportu w Warszawie, ma zostać wprowadzona na mniejszy obszar. Jak dowiedział się dziennikarz Radia dla Ciebie, radni Koalicji Obywatelskiej mają złożyć poprawkę w tej sprawie na jutrzejszej sesji Rady Warszawy.

Obecny projekt Strefy, zgłoszony przez stołeczny ratusz obejmie Śródmieście, Żoliborz, Pragę Północ, a także część Ochoty, Pragi Południe, Mokotowa i połowę Woli. Ze względu na głosy sprzeciwu mieszkańców i brak jednomyślności wśród stołecznych radnych ten teren zostanie zmniejszony do propozycji z maja.

Kto nie będzie mógł wjechać do Strefy Czystego Transportu?

Strefa Czystego Transportu zakłada objęcie zakazem wjazdu dla pojazdów diesla starszych niż 18 lat i pojazdów benzynowych starszych niż 27 lat.

Osoby zamieszkałe wewnątrz tego obszaru i płacące podatki w Warszawie zwolnione będą ze spełniania wymagań strefy na pierwszych dwóch etapach jej wprowadzania. Reguły SCT dotyczyć ich będą dopiero od stycznia 2028 r. – wówczas nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata.

Pozostałe osoby oraz mieszkańców Warszawy, którzy kupili samochód już po przyjęciu uchwały, obowiązują niezmiennie zaprezentowane już wcześniej wymogi. Od lipca 2024 r. nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 18 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 27 lat.

Wprowadzony zostanie również dodatkowy wyjątek dla seniorów (osób, które w 2023 roku ukończą 70 lat), o ile już przed przyjęciem uchwały o SCT byli właścicielami swoich pojazdów. Oznacza to, że osoby powyżej 70. roku życia, po spełnieniu określonych warunków, będą zwolnione bezterminowo z zasad obowiązujących w ramach SCT.

