Kłopoty Schroniska Na Paluchu tematem jutrzejszego posiedzenia komisji ochrony środowiska Miłosz Kuter 11.09.2024 18:24 Komisja ochrony środowiska zajmie się kłopotami Schroniska Na Paluchu. Chodzi między innymi o wolontariuszy i zamknięcie przed nimi kociego szpitala. Posiedzenie odbędzie się jutro w placówce.

Schronisko Na Paluchu (autor: UM Warszawa)

Kłopoty Schroniska Na Paluchu w Warszawie tematem posiedzenia komisji ochrony środowiska. Odbędzie się jutro w schronisku.

- O problemach najlepiej rozmawiać na miejscu - mówi warszawski radny Tomasz Sybilski. - Jedną z takich ważniejszych rzeczy jest to, że pani dyrektor zamknęła przed wolontariuszami koci szpital. Z moich informacji wynika, że nigdy się to nie zdarzyło, zamknięcie przed wolontariuszami. Jest to duży problem, bo koty są mniej promowane i nie mają takiej socjalizacji, opieki ze strony wolontariuszy - tłumaczy.



- Zajmiemy się także sprawą wolontariuszy - dodaje Sybilski. - Cały czas jest jakiś problem z wolontariatem, w sensie, że pani dyrektor po prostu utrudnia funkcjonowanie wolontariatu Na Paluchu, nie są przedłużane umowy albo bardzo długo się czeka na przyjęcie nowych wolontariuszy. To się wiąże z tym, że krótko mówiąc, dobrostan zwierząt na tym traci, bo mniej osób, mniej wolontariuszy, to mniej spacerów, mniejsza opieka nad zwierzętami - wskazuje.



Wczoraj wolontariusze ze schroniska alarmowali, że w placówce utrudnia się im pracę i odizolowuje koty w kocim szpitalu. Osoby związane z Paluchem obawiają się o zwierzęta, bo mamy tzw. szczyt kociego sezonu - wiele bezpańskich zwierząt trafia do schroniska lecz jest mało adopcji.

