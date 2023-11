Remont podwórek na Żoliborzu krytykowany przez mieszkańców i aktywistów. „Projekt prac jest przestarzały” Miłosz Kuter 21.11.2023 19:21 Chcą więcej miejsc parkingowych i chodników, ale nie kosztem drzew. Mieszkańcy skarżą się na remont podwórek przy ul. Krajewskiego 2A na warszawskim Żoliborzu. Część projektu zakłada wycinkę kilkunastu drzew pod budowę parkingu.

Remont podwórek przy ul. Krajewskiego 2A na warszawskim Żoliborzu krytykowany przez mieszkańców. Część projektu zakłada wycinkę kilkunastu drzew pod budowę parkingu.

- To zniszczy charakter tego miejsca - mówi Radiu dla Ciebie niezadowolony mieszkaniec kamienicy przy Krajewskiego. - W innych częściach Warszawy wycinają drzewa na potęgę, a latem jest problem, żeby znaleźć skrawek cienia. To daje też klimat. Ja sobie cenię mieszkanie tutaj, bo jest właśnie zielono, jest dużo drzew. Jak te drzewa zaczną wycinać, to się to zmieni - tłumaczy.



- Projekt prac jest przestarzały - ocenia radny Żoliborza Łukasz Porębski z "Miasto Jest Nasze". - Projekt po prostu jest projektem przestarzałym, nie licującym z obecnymi strategiami miasta. Priorytetem, jakie miasto powinno mieć dla terenów, to zachowanie terenów zieleni, a z kolei brakiem priorytetu dla betonowania przestrzeni i wprowadzania większej liczby samochodów bezpośrednio pod drzwi wejściowe do klatek wspólnot mieszkaniowych - wyjaśnia.



Prace są prowadzone na zlecenie i pod ścisłą koordynacją Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Żoliborz.

