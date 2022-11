Ratusz sprawdzi zarobki najemców z lokali komunalnych. „To uderzy w niezamożnych” Przemysław Paczkowski 30.11.2022 08:03 Warszawa sprawdzi, ile zarabiają najemcy z mieszkań komunalnych. Stołeczny ratusz zrobi to na mocy nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Najemcy mieszkań komunalnych zapłacą więcej? (autor: Mapy Google)

Deklaracja dochodowa ma dotyczyć tylko umów podpisanych po 2019 roku. Jeśli mieszkaniec przekroczy próg zarobków, to musi liczyć się z podwyżką czynszu.

– To uderzy w tych, którzy są niezamożni – mówi Zenobia Żaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów. – Dwie osoby, które zarabiają pensję minimalną, już przekraczają to kryterium dochodowe, a ta kwota, która przekracza kryterium, będzie musiała zostać dopłacona do czynszu. Jednym słowem, potraktuje się ich jako osoby bogate – wyjaśnia.

To sprawia, że na przykład lokatorzy, którzy zarabiają o 200 zł więcej, niż wynosi próg, zapłacą o 200 zł wyższy czynsz.

– To działa na szkodę mieszkalnictwa komunalnego – dodaje Żaczek. – Będzie to powodowało sytuację, w której mieszkalnictwo komunalne stanie się bardziej niedostępne. Ci ludzie będą musieli szukać najmu na rynku komercyjnym, bo on stanie się może nawet bardziej atrakcyjny niż wynajem komunalny z podwyższonymi czynszami albo będą ukrywać dochody – mówi.

Po podwyżce cena może wynosić nawet 52 zł za metr kwadratowy. W zasobie stolicy jest ponad 80 tysięcy mieszkań komunalnych.

