Prezydent Warszawy: czekam na dymisję Włodzimierza Karpińskiego do wtorku RDC 17.03.2023 14:07 Mamy informację, że pan sekretarz miasta Włodzimierz Karpiński, jest gotowy do złożenia rezygnacji. Czekamy na nią do wtorku – powiedział w piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ma to związek z wcześniejszym zatrzymaniem byłego ministra skarbu.

Rafał Trzaskowski czeka na dymisję Włodzimierza Karpińskiego (autor: Albert Zawada/PAP)

Rafał Trzaskowski poinformował, że do wtorku 21 marca czeka na dymisję sekretarza miasta Włodzimierza Karpińskiego podejrzanego o przyjmowanie korzyści finansowych w związku z procedurą wyłaniania firm, które uczestniczą w procesie odbioru śmieci na terenie Warszawy.

Prezydent zaznaczył, że domniemanie niewinności jest sprawą zasadniczą. – Kontakt z panem sekretarzem jest bardzo ograniczony, co potwierdza jego pełnomocnik. Natomiast mam informację, że w związku z poczuciem odpowiedzialności, bo miasto musi funkcjonować, pan sekretarz jest gotów do złożenia rezygnacji do połowy przyszłego tygodnia. Czekamy na taką decyzję – powiedział Trzaskowski.

– Zresztą zgodnie z obowiązującym prawem sami byśmy byli do takiej decyzji zobowiązani. Więc mam nadzieję, że ta sprawa się do wtorku zakończy z woli samego pana sekretarza, który w tej sprawie wykazuje się odpowiedzialnością za losy miasta. Mamy nadzieję, że ta informacja dotrze do nas jak najszybciej – podkreślił.

Włodzimierz Karpiński były minister skarbu został zatrzymany w śledztwie, w ramach którego na początku lutego został zatrzymany b. wiceminister skarbu Rafał Baniak (obaj zgadzają się na podawanie nazwiska – red.), a także Artur P., Wojciech S. oraz Waldemar K. Są oni podejrzani o załatwianie wartych 600 mln zł kontraktów z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie.

Karpiński usłyszał zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie blisko 5 mln zł. Na początku lutego m.in. podobny zarzut w tym samym śledztwie usłyszał już b. wiceminister skarbu Rafał Baniak. Obydwaj zostali tymczasowo aresztowani.

W środę, Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia na areszt Włodzimierza Karpińskiego. Sekretarz miasta musi zostać w areszcie.

