Pracownia artystyczna na Pradze Północ zagrożona. Jakie jest stanowisko władz dzielnicy? Jerzy Chodorek 18.10.2023 15:14 Jakie losy czekają Pracownię Wschodnią przy Placu Hallera? Artyści poinformowali niedawno, że muszą opuścić siedzibę. Radio dla Ciebie poznało stanowisko władz dzielnicy. – Będziemy chcieli przedłużyć tą umowę wbrew temu, co na początku zasugerowaliśmy – mówił w audycji „Jest Sprawa” burmistrz Pragi Północ Jacek Jeżewski.

Pracownia artystyczna na Pradze Północ zagrożona. Jakie jest stanowisko władz dzielnicy? (autor: Pracownia Wschodnia)

Pracownia Wschodnia przy Placu Hallera na Pradze Południe jest zagrożona. Artyści poinformowali niedawno, że muszą opuścić siedzibę. W audycji „Jest sprawa” usłyszeliśmy, jakie stanowisko w tej sprawie mają władze dzielnicy.

Michał Chojecki z pracowni podkreślał na antenie RDC, że jest to wyjątkowe miejsce dla artystów.

– Lokal jest bardzo atrakcyjny, bo usytuowany w miejscu, który jest takim centrum lokalnym. Plac Hallera podlega rewitalizacji ale też zmienia się bardzo tak oddolnie. Są różne instytucje takie jak teatry. Jak pojawiły się kawiarnie, wróciło życie. Jest fajny plac zabaw – mówił Chojecki.

Głos w sprawie zabrał na antenie Radia dla Ciebie burmistrz Pragi Północ Jacek Jeżewski.

Zaznaczył w audycji „Jest Sprawa”, że „wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom”.

– Deklarowałem chęć przedłużenia umowy i dzisiaj to powtórzyłem przy pani dyrektor. Mieliśmy spotkanie dzisiaj z panią dyrektor ZGN na którym powtórzyłem to, że będziemy chcieli przedłużyć tą umowę wbrew temu, co na początku zasugerowaliśmy – mówił burmistrz Pragi Północ Jacek Jeżewski.

Pracownia Wschodnia ma 15 lat. Początkowo działała na Pradze Południe.

Posłuchaj całej audycji: „Jest sprawa” Zagrożone pracownie artystyczne na warszawskiej Pradze Północ