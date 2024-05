Związkowcy protestowali w Warszawie. Co udało się ustalić po spotkaniu z marszałkiem Sejmu? RDC 10.05.2024 17:37 Ulicami Warszawy przeszła manifestacja pod hasłem: „Precz z Zielonym Ładem”. Organizatorzy NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” zbierali podpisy pod referendum ws. odrzucenia Zielonego Ładu. Odbyło się także spotkanie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Szef NSZZ „Solidarność” Piotr Duda powiedział, że było to „spotkanie na ogólnikach”. Sejm ma się zająć petycją ws. Zielonego Ładu bez zbędnej zwłoki — dodał.

25 Protest rolników w Warszawie (autor: PAP/Radek Pietruszka)

W piątek w stolicy odbyła się manifestacja przeciw „Zielonemu Ładowi” zorganizowanego przez NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Rolnicy, rolnicy, górnicy, nauczyciele i przedstawiciele innych zawodów rozpoczęli protest o godzinie 12:00. Na demonstracji obecny był nasz reporter Przemysław Paczkowski.

„Precz z Zielonym Ładem” z takim hasłem szli dzisiaj uczestnicy demonstracji w stolicy.

— Nie chcemy nakazów, chcemy wyboru — usłyszał nasz reporter.

Około godziny 14:00 demonstranci dotarli przed siedzibę Przedstawicielstwa KE w Warszawie na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Jasnej. Pełniący obowiązki dyrektora placówki Bartłomiej Balcerzyk odebrał od protestujących petycję ws. Zielonego Ładu.

Spotkanie rolników z marszałkiem Sejmu

Po dojściu demonstracji przed Sejm i wystąpieniach liderów obu związków, przedstawiciele manifestantów udali się na spotkanie z marszałkiem Sejmu, któremu mieli wręczyć petycję dotyczącą referendum ws. Zielonego Ładu.

Po zakończeniu tego spotkania Piotr Duda ocenił, że było „to spotkanie na ogólnikach”. Relacjonował, że marszałkowi przekazano petycję, którą - jak zapowiedział Hołownia - przekaże każdemu parlamentarzyście, by się z nią zapoznali.

— Hołownia powiedział, że jeżeli będzie spełniona procedura, to bez zbędnej zwłoki się tym zajmą, czyli najbliższe posiedzenia Sejmu, jeżeli zostaną te podpisy złożone będzie debata i będzie decyzja Sejmu — powiedział Piotr Duda.

150 tysięcy podpisów pod petycją

Podczas wydarzenia członkowie Solidarności zbierali podpisy pod referendum ws. odrzucenia Zielonego Ładu.

Przewodniczący Solidarności Piotr Duda przekazał, że zebrano 150 tysięcy podpisów.

— To jest moi drodzy korzystanie z narzędzia, jakim jest demokracja. Referendum to jest najwyższy stopień demokracji — mówił Duda.

Zmiany ustawy o referendach

Szef NSZZ „Solidarność” dodał, że marszałek jest zainteresowany kwestią zmiany ustawy o referendach.

— Oczywiście powiedziałem panu marszałkowi, że sprawy Zielonego Ładu nie odpuścimy, że dla mnie i dla wszystkich protestujących na zewnątrz sprawa jest jasna - w tym kształcie Zielony Ład do kosza. Precz z Zielonym Ładem — oświadczył.

Piotr Duda dziękował też uczestnikom piątkowej manifestacji, a także służbom porządkowym, medycznym oraz policji.

Krytykował jednocześnie miejskich urzędników.

— Kompletnie nie spisali się urzędnicy miasta Warszawy. Nawet nie chcieli nam Toi Toi wystawić — powiedział.

Po godz. 16 organizatorzy rozwiązali piątkowe zgromadzenie. Manifestacja przebiegła spokojnie, bez większych incydentów.

Trasa przemarszu

Uczestnicy manifestacji przeszli przed Sejm ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, przez rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży do Wiejskiej. Przemówienia odbyły się na końcu marszu, przed Sejmem.

W związku z manifestacją zamknięta jest cała trasa przemarszu z zachowaniem przejezdności ul. Pięknej.

ZTM przekazał, że w związku z zamknięciem al. Solidarności na trasy objazdowe skierowano autobusy linii 160 i 190, a także tramwaje linii 4, 13, 20, 23, 26. Zmieniły się także trasy autobusów linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i E-2.

Zmiany w komunikacji

ZTM przekazał, że zmieniły się trasy autobusów linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i E-2.

Linia 106 kursuje w kierunku krańca Mariensztat: od skrzyżowania Królewska/pl. Piłsudskiego: pl. Piłsudskiego, Focha, Moliera, Senatorska do placu Teatralnego, a w kierunku krańca Ostroroga: Senatorska, Wierzbowa, pl. Piłsudskiego, Królewska i dalej swoją trasą.

Linia 111 w kierunku krańca Gocław: od skrzyżowania pl. Piłsudskiego/Królewska: Królewska, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie, rondo de Gaulle’a i dalej swoją trasą, a w kierunku krańca Esperanto: od ronda de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, Królewska, pl. Piłsudskiego i dalej swoją trasą

Linie 116, 503 w kierunku krańca Wilanów, Natolin Płn.: od skrzyżowania Miodowa/Kapucyńska: Kapucyńska, al. Solidarności, pl. Bankowy, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie, rondo de Gaulle’a i dalej swoimi trasami, a w kierunku krańca Chomiczówka, Konwiktorska: od ronda de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, pl. Bankowy, Andersa, Świętojerska, Bonifraterska i dalej swoimi trasami.

Linie 128, 175 w kierunku krańca Szczęśliwice, Lotnisko Chopina: E. Plater, Twarda, pl. Grzybowski, Królewska, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie i dalej swoimi trasami, a w kierunku krańca pl. Piłsudskiego: od ronda Dmowskiego: Marszałkowska, Królewska, pl. Grzybowski, Twarda, E. Plater.

Linia 178 w kierunku krańca Skorosze: od skrzyżowania Miodowa/Kapucyńska: Kapucyńska, al. Solidarności, pl. Bankowy, Marszałkowska, Świętokrzyska i dalej swoją trasą, a w kierunku krańca Konwiktorska: od skrzyżowania Świętokrzyska/Marszałkowska: Marszałkowska, pl. Bankowy, Andersa, Świętojerska, Bonifraterska i dalej swoją trasą.

Linia 180 w kierunku krańca Wilanów: od skrzyżowania Miodowa/Kapucyńska: Kapucyńska, al. Solidarności, pl. Bankowy, Marszałkowska, Al. Jerozolimskie, rondo de Gaulle’a i dalej swoją trasą, a w kierunku krańca Chomiczówka: od ronda de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, pl. Bankowy, Andersa, Nowolipki, Zamenhofa, Anielewicza i dalej swoją trasą.

Autobusy linii 222 będą kursowały na trasie skróconej Zajezdnia Woronicza - pl. Trzech Krzyży.

Linia 518 w kierunku krańca pl. Trzech Krzyży: od skrzyżowania Miodowa/Kapucyńska: Kapucyńska, al. Solidarności, pl. Bankowy, Andersa, Nowolipki, Zamenhofa, Anielewicza, a w kierunku krańca Nowodwory: Anielewicza, Świętojerska, Bonifraterska i dalej swoją trasą.

Linia E-2 w kierunku krańca Wilanów od pl. Bankowego: Marszałkowska, Al. Jerozolimskie, rondo de Gaulle’a i dalej swoją trasą, a w kierunku krańca Metro Ratusz-Arsenał: od ronda de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie, Marszałkowska, pl. Bankowy i dalej swoją trasą.

Zmiany dotyczą też tramwajów. Linia 13 po stronie Woli pojedzie swoją trasą do al. Solidarności i dalej: Okopowa – Towarowa – Grójecka – pl. Narutowicza, a na Pradze do Targowej i Ratuszowej. Tramwaje 23 na Woli pojadą do al. Solidarności i al. Jana Pawła II oraz Popiełuszki do Metra-Marymont, natomiast po stronie Pragi Płn. pojadą: 11 Listopada – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni. Składy linii 26 na Woli będą kursować do al. Solidarności i dalej: al. Jana Pawła II – ks. J. Popiełuszki – Metro-Marymont, a po stronie Pragi Płn. objazd zaplanowano: Targowa – Ratuszowa – Ratuszowa-Zoo.

„Precz z Zielonym Ładem”

Piątkowa manifestacja odbywa się pod hasłem: „Precz z Zielonym Ładem”, a jej organizatorami są NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Wszyscy mówią wspólnie - „Zielony Ład to zagrożenie dla naszego Państwa”. Z protestującymi rozmawiał nasz reporter Przemysław Paczkowski.

Na protest przyjechali m.in. związkowcy z Siedlec.

Jedziemy, bo nie ma wyjścia - mówił przewodniczący siedleckiego NSZZ Solidarność Sylwester Czyżyk. Wtórowali mu inni uczestnicy protestu.



— Rozwiązania, które przyjęła już Komisja Europejska nie zadowalają rolników. Są to doraźne działania i mówi się o zawieszeniu o rok działań związanych z Zielonym Ładem, jest to tak naprawdę kreowane pod wybory do europarlamentu i po wyborach do PE moglibyśmy się obudzić się w sytuacji, że Zielony Ład będzie nadal obowiązywał — powiedział rzecznik rolniczej „Solidarności” Adrian Wawrzyniak.

Dodał, że związkowcy chcą pokazać, że Zielony Ład nie dotyczy tylko rolnictwa, ale dotyczy całej gospodarki i będzie się przekładał na gospodarstwa domowe i koszty dla ludzi związane z jego realizacją.

Podpisy pod petycją o referendum

Rzecznik poinformował w czwartek, że podczas piątkowej manifestacji rozpocznie się zbiórka podpisów pod petycję o referendum (przeprowadzane razem z NSZZ Solidarność). Jak mówił pytanie referendalne brzmi - czy jest pan, pani za zobowiązaniem prezydenta RP i parlamentu i rządu do odrzucenie polityki klimatycznej zawartej w tzw. Zielonym Ładzie.

Wawrzyniak zaznaczył, że podpisy te zostaną przekazane marszałkowi Sejmu.

— Solidarność będzie oczekiwała na rozpisanie referendum w tej sprawie. Referendum to ma być wiążące dla rządu, by podjął stosowne działania w KE — wyjaśnił.

Wawrzyniak poinformował, że podczas piątkowej manifestacji przed przedstawicielstwem Parlamentu Europejskiego zostanie wręczona petycja ws. Zielonego Ładu. Następnie uczestnicy protestu udadzą się przed Sejm, gdzie zaplanowane jest spotkanie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Natomiast nie jest przewidziane spotkanie z ministrem rolnictwa.

Politycy razem z rolnikami

W piątkowej manifestacji udział biorą politycy Prawa i Sprawiedliwości, m.in. lider ugrupowania Jarosław Kaczyński.

— Idziemy jako obywatele, a nie politycy — powiedział Polskiej Agencji Prasowej jeden z działaczy PiS.

Wiceprezes PiS Beata Szydło zaznaczyła w rozmowie z dziennikarzami, że manifestacja jest organizowana przez Solidarność, która zaprosiła do udziału w marszu „różne siły społeczne, i tych którzy sprzeciwiają się Zielonemu Ładowi”.

— To ważny temat i trzeba o tym rozmawiać. Oczywiście będziemy w nim brali udział, natomiast organizatorem jest Solidarność — podkreśliła. — Mam nadzieję, że w marszu weźmie udział jak najwięcej osób, bo to ważny temat dla każdego — dodała Szydło.

Do udziału w „wielkim marszu” lider PiS nawoływał już w połowie kwietnia, jeszcze w czasie kampanii samorządowej.

— Ten marsz w Warszawie zainicjowała „Solidarność”, myśmy mieli inną datę. Ale dzisiaj jest taki czas, że nie ma co się dzielić, trzeba być razem — mówił Kaczyński podczas konwencji samorządowej w Stalowej Woli na Podkarpaciu.

Miesiąc wcześniej Kaczyński zapowiadał, że PiS 18 maja zaplanował marsz, a intencją demonstracji miało być skłonienie większości parlamentarnej do przyjęcia uchwały Sejmu ws. Zielonego Ładu i embarga na ukraińskie zboże.

Okupacja Sejmu

W czwartek po południu grupa rolników ze Związku Rolniczego Orka rozpoczęła okupację Sejmu.

— Chcielibyśmy zaprotestować przeciwko „Zielonemu Ładowi”, przeciwko otwarciu granicy na produkty płynące do kraju z Ukrainy. Chcielibyśmy, aby w końcu ktoś potraktował nas rolników bardzo poważnie — powiedział dziennikarzom przedstawiciel rolników. Dodał, że rolnicy nie opuszczą Sejmu, dopóki nie spotka się z nimi premier Donald Tusk.

Europejski Zielony ład to unijna strategia będąca odpowiedzią na problemy wynikające ze zmian klimatycznych i degradacji środowiska naturalnego. Jednym z jej założeń jest doprowadzenie do tego, by w 2050 r. Unia osiągnęła neutralność klimatyczną

