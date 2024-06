Potańcówki w Królikarni zakazane przez niewywiązanie się z wymagań? Mamy odpowiedź organizatora Mikołaj Cichocki 18.06.2024 16:53 To koniec potańcówek w Królikarni. Muzeum Narodowe zakazało kolejnych tanecznych imprez. W oświadczeniu czytamy, że decyzja podyktowana jest troską o zabytki, które znajdują się w przestrzeni parku. Organizatorzy mieli także nie wywiązywać się z wymagań stawianych przez muzeum, czemu stanowczo zaprzeczają.

Potańcówki w Królikarni zakazane przez niewywiązanie się z wymagań? Mamy odpowiedź organizatora (autor: Cafe Pląs)

W tym sezonie nie będzie potańcówek w Królikarni. Zakazało ich Muzeum Narodowe, które decyzję tłumaczy troską o zabytki, które znajdują się w przestrzeni parku. Organizatorzy mieli także nie wywiązywać się z wymagań stawianych przez muzeum. Potańcówki cieszyły się jednak dużą popularnością - były darmowe i brały w nich udział setki uczestników.

- Tworzyliśmy coś, co spajało lokalną społeczność międzypokoleniowo i teraz zostało nam to odebrane - mówi aktor i jeden ze współorganizatorów potańcówek Maciej Musiał. - Ludzie cieszyli się, że taka inicjatywa jest, że mogą przyjść z dziećmi. Może dlatego tak trudno mi się pogodzić z tą decyzją Muzeum Narodowego, bo wiem ile dobra robiliśmy, wiem ile radości to dawało. Bardzo bym nie chciał, żeby kultura szła tylko w górę. Powinnaś też w szerz i w dół. Muzyka powinna być użytkowa - tłumaczy.

- Stosowaliśmy się do każdego ze stawianych nam warunków - dodaje współorganizator potańcówek Tomasz Czudowski. - Dodatkowe zabezpieczenie ratownika medycznego, wydzielenie stref do palenia. Zatrudniliśmy specjalną firmę ochroniarską, która współpracuje z muzeum do ochrony obiektu i ludzi w trakcie tych wydarzeń. Wydaje nam się, że to było wydarzenie, które się wpisało bardzo mocno już w tą przestrzeń w zeszłym roku. Jest nam po prostu żal. Żal, że nie możemy zrealizować tego wspaniałego cyklu - wskazuje.



Jak przekazała Radiu dla Ciebie rzeczniczka Muzeum Narodowego w Warszawie, oświadczenie jest wiążące, a placówka nie będzie udzielała dodatkowych komentarzy. Właściciele kawiarni, która organizowała potańcówki, mają jednak nadzieję, że dojdzie do porozumienia z muzeum i jak podkreślają - są otwarci na rozmowy.

Czytaj też: Kuba Badach w Radiu dla Ciebie: Lubię, gdy muzyka pozytywnie wibruje