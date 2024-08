Był portret Nieznanej Mieszkanki Warszawy, jest zarośnięty placyk. MPW chce odnowić pomnik Miłosz Kuter 21.08.2024 11:35 Miała być symbolicznym, warszawskim odpowiednikiem Grobu Nieznanego Żołnierza - skończyła jako zaniedbany teren na Powiślu. Chodzi o portret Nieznanej Mieszkanki Warszawy, czyli instalację artystyczną przy wyjściu z dworca Warszawa Powiśle w parku Edwarda Rydza-Śmigłego. Po 12 latach od utworzenia stała się zarośniętym placykiem, przez którego codziennie przechodzą piesi.

Pomnik Nieznanej Mieszkanki Warszawy (autor: RDC/Muzeum Powstania Warszawskiego)

Mozaika portretu Nieznanej Mieszkanki Warszawy po 12 latach od utworzenia stała się zarośniętym placykiem, przez którego codziennie przechodzą piesi. Dzieło składało się z blisko 33 tysięcy kamieni ułożonych na małym rondzie przy wyjściu z dworca Warszawa Powiśle w parku Edwarda Rydza-Śmigłego. Było upamiętnieniem cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego. Instalacja przedstawiała wizerunek kobiety i cytat wiersza Antoniego Słonimskiego „...Tu spoczywa nieznana mieszkanka Warszawy”, ale teraz trudno zobaczyć tam cokolwiek.

Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, Muzeum Powstania Warszawskiego chce odnowić symboliczny pomnik.

- Planujemy jesienią, najpóźniej wiosną wymianę tych kamieni, znaczy przywrócenie ich czytelności, czyli musimy je wszystkie zdjąć i jeszcze raz ułożyć. Zakładamy też, że w tej mozaice będzie widać upływ czasu, więc ona nie będzie jakby całkowicie odnowiona - mówi dyrektor instytucji Jan Ołdakowski.

Oryginalnym projektantem mozaiki jest Michał Zadara, który i tym razem będzie odpowiadał za projekt.

- Mamy już pewien pomysł na to przedsięwzięcie - zapewnia. - Chcielibyśmy, żeby była bardziej czytelna. Tam jest napis, cytat z wiersza Słonimskiego, „Tu leży trup nieznanego mieszkańca Warszawy”. I on przynajmniej powinien być czytelny. To zdjęcie, które tam jest w kamieniach pokazane, ono przynajmniej powinno być czytelne, a resztę, myślę, że będziemy starać się zachować trochę tego zarośnięcia, żeby też ona, ta mozaika, miała swój wymiar historyczny - mówi.



W tym momencie z kamieni nie da się rozczytać żadnych kształtów i napisów, a przechodzący obok piesi nie wiedzą, co tak naprawdę znajduje się pod ich nogami.

Właściwie to nie wiedziałam nawet, że tu jest jakiś pomnik - usłyszał nasz reporter.



Mozaika powstała w ramach projektu społecznego - mieszkańcy Warszawy sami znajdowali kamienie, które przynosili do Muzeum Powstania. Z nich finalnie ułożona została instalacja artystyczna.

