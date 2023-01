Półnagi złodziej elektronarzędzi ukrył się przed policjantami na balkonie RDC 09.01.2023 12:27 Policjanci zatrzymali 28-latka podejrzanego o kradzież elektronarzędzi. Mężczyzna w samej bieliźnie ukrył się na balkonie. Podejrzany jest o kradzież sprzętu wartego blisko 50 tysięcy złotych.

Chował się na balkonie (autor: KSP)

Do kradzieży doszło w jednym z remontowanych budynków w centrum Warszawy. W sumie z pomieszczenia gospodarczego zniknęły elektronarzędzia o łącznej wartości blisko 50 tys. zł. O to przestępstwo podejrzewany był jeden z pracowników firmy wykonującej remont w tym obiekcie.Policjanci zapukali do drzwi mieszkania konkubiny mężczyzny, ale ta stwierdziła, że od dawna nie widziała się ze swoim partnerem. Kobieta kłamała bo 28-latek w samej bieliźnie ukrył się przed policjantami na balkonie.

Mężczyzna został zatrzymany. Przyznał się do popełnionego przestępstwa i wyjawił, że sprzedał kradzione rzeczy w kilku lombardach.

28-latek usłyszał zarzuty. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat więzienia.

