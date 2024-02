Chcieli wprowadzić na czarny rynek 110 kg marihuany. Trzech mężczyzn z zarzutami Cyryl Skiba 14.02.2024 15:28 Funkcjonariusze policji zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 27 do 36 lat, którzy chcieli wprowadzić na czarny rynek 110 kilogramów marihuany. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty. Grozi im od 2 do 12 lat więzienia.

2 110 kilogramów marihuany w samochodzie zatrzymanych (autor: Policja)

Chcieli wprowadzić na czarny rynek 110 kilogramów marihuany. Policjanci zatrzymali trzech dilerów narkotyków. Wszystko zaczęło się podczas patrolowania ulic Mokotowa.

Jak relacjonuje Marta Chaberska z dzielnicowej policji, funkcjonariusze natknęli się na podejrzanie zachowujących się mężczyzn na parkingu jednego z marketów.

— Po chwili na parkingu pozostał tylko jeden mężczyzna, który stał tam sam, pozbawiony widocznego celu. Gdy zbliżyli się do niego, mieli już pewność, że ten człowiek ma „dużo za uszami”. Był przerażony i blady. Powtarzał jak mantrę „Nie wierzę, to się nie dzieje naprawdę” — przekazuje Chaberska.

Jak się okazało, 32-latek był poszukiwany listem gończym.

— W jego kieszeni znaleziono kluczyki do dostawczego peugeota zaparkowanego na tyłach marketu. Policjanci skontrolowali pojazd. Na pace auta odkryli ogromne torby przemysłowe wypełnione narkotykami. Łączna waga zabezpieczonej marihuany przekroczyła 110 kilogramów — relacjonuje Chaberska.

Po chwili policjanci zatrzymali pozostałą dwójkę handlarzy. Wszyscy trzej usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających, za co grozi im nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

