Ukrył w piwnicy ponad 6 kilogramów narkotyków. 30-latek z Pragi w areszcie Natalia Rozbicka 01.08.2023 12:56 Policjanci z Warszawy zatrzymali 30-latka, który przy sobie miał pół kilograma narkotyków, a w piwnicy kolejne sześć. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Narkotyki były ukryte w piwnicy jednej z kamienic na Pradze Północ.

3 30-latek z Pragi Północ w areszcie (autor: Policja Praga Północ)

Warszawscy policjanci przeprowadzili działania w rejonie ulicy Brzeskiej, których celem było zabezpieczenie nielegalnych środków i dotarcie do osób zajmujących się ich rozprowadzaniem.

Stołeczni wywiadowcy, wspierani przez kryminalnych z Jagiellońskiej zaplanowali akcję zatrzymania osób, które były bezpośrednio zamieszane w obrót narkotykami pod tym adresem. Policjanci wiedzieli, jaką drogę ucieczki mogą obrać. Weszli na strych kamienicy w momencie, gdy mężczyzna schodził z dachu po drabinie. Kryminalni rozpoznali go, gdyż wcześniej już prowadzili z nim czynności.

Torba pełna narkotyków

Mężczyzna, wiedząc, że jest w pułapce, odrzucił torbę. Policjanci oczekujący w gotowości na dole, przechwycili ją. Znaleźli w niej zawiniątka z różnymi substancjami, telefony komórkowe, kilka tysięcy złotych i krótkofalówkę. Od 30-latka zabezpieczyli również ponad 3600 złotych.

Na miejsce wezwano przewodnika z psem służbowym wyspecjalizowanym do poszukiwania narkotyków. W trakcie dalszych działań policjanci zabezpieczyli materiały piśmiennicze, które były prawdopodobnie wykorzystywane przy transakcjach narkotykowych. Kryminalni zatrzymali 30-latka.

Znalezisko w piwnicy

Dzięki wykonanym wcześnie ustaleniom północnoprascy kryminalni wytypowali piwnicę, w której miały być przechowywane narkotyki. Wyczuwalny zapach typowy dla marihuany potwierdził im, że są przed właściwym pomieszczeniem. W środku znaleźli dwie torby wypełnione zawiniątkami, które wyglądem i zapachem przypominały poporcjowane narkotyki przeznaczone do dalszej detalicznej sprzedaży.

Wszystkie substancje zabezpieczone w trakcie tych działań poddano analizie. Ponad 6 kg środków ujawnionych w piwnicy to marihuana, amfetamina, mefedron, kokaina, heroina, haszysz i inna substancja o nieustalonym składzie. Będą one przedmiotem odrębnego postępowania.

W torbie, którą posiadał zatrzymany 30-latek, znajdowało się ponad pół kilograma takich samych substancji. I to właśnie za ich posiadanie prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ prowadzący tę sprawę przedstawił 30-latkowi zarzut i zawnioskował do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd do tego wniosku się przychylił.

Mężczyzna kolejne 3 miesiące spędzi w areszcie. Może grozić mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

