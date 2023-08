„Pociąg do życia” pojedzie do Zegrza. Kurs pierwszej pomocy podczas kursu koleją Adam Abramiuk 10.08.2023 07:38 Kurs pierwszej pomocy podczas kursu koleją. Dziś pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej do Zegrza zamieni się w „Pociąg do życia”. Kolejarze wraz z ratownikami będą prowadzili pokazy akcji ratunkowej.

Pociąg SKM (autor: SKM/Facebook)

W czwartek jeden z pociągów SKM zamieni się w "Pociąg do życia", w którym przeszkolone osoby będą instruować, jak uratować czyjeś życie.

- Zapraszamy wszystkich pasażerów do wzięcia udziału w szkoleniu - mówi rzecznik SKM Karol Adamaszek. - Na pokładzie pędzącego pociągu zademonstrujemy podstawy skutecznej akcji ratunkowej. Będziemy pokazywać, jak ratować życie, jak to robić, jaka jest quasi procedura i jak skorzystać z defibrylatora, a przypominam, że mamy defibrylatory we wszystkich naszych pojazdach, ale też na naszej bocznicy i w naszych biurach - tłumaczy.





„Pociąg do życia” wystartuje do Zegrza o 9:57 ze stacji Warszawa Młynów. Kurs powrotny z Zegrza do Piaseczna o 11:24.

