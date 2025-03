Dziura komunikacyjna w sercu dzielnicy. Ogromne utrudnienia i hałas na Saskiej Kępie Miłosz Kuter 18.03.2025 14:01 Mieszkańcy Saskiej Kępy muszą się liczyć z ogromnymi utrudnieniami i przejmującym hałasem. Od poniedziałku zamknięta jest ulica Paryska, ze względu na wyburzanie południowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej. Zakaz poruszania się dotyczy i samochodów i pieszych. — To wielka dziura komunikacyjna w sercu naszej dzielnicy — mówią kierowcy, okoliczni mieszkańcy, ale także rowerzyści.

Utrudnienia na Paryskiej (autor: RDC)

W poniedziałek 17 marca ulica Paryska na Saskiej Kępie w Warszawie została zamknięta. Powodem jest przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej.

Drogowcy rozpoczęli wyburzanie fragmentu południowego wiaduktu. Ze względu na prowadzone prace, mieszkańcy muszą się liczyć z ogromnymi utrudnieniami i przejmującym hałasem.

Kierowcy, okoliczni mieszkańcy, ale także rowerzyści zwracają uwagę, że obecnie okolice ulicy Paryskiej są wielką dziurą komunikacyjną w sercu dzielnicy.

— Jestem już psychicznie przygotowany na poszukiwanie nowych dróg. Pięć dni w tygodniu dojeżdżam tędy do pracy. Współczuję kierowcom — powiedział reporterowi Polskiego Radia RDC jeden z mieszkańców.

Kiedy koniec utrudnień?

Prace i utrudnienia nad Paryską mają zakończyć się w nadchodzącą niedzielę. Agata Choińska-Ostrowska ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przekazała, że do tego czasu należy liczyć się z utrudnieniami.

— Ulica Paryska jest wyłączona z ruchu od ulicy Meksykańskiej do Ronda Wolframa. Od strony ulicy Zwycięzców kierowcy mogą dojechać tylko do skrzyżowania z ulicą Meksykańską. Objazdy prowadzą ulicami Zwycięzców, Saską, Lotaryńską oraz Wałem Miedzeszyńskim — poinformowała.

Otwarcie ulicy Paryskiej nie będzie jednak oznaczało końca prac na Trasie Łazienkowskiej. Cały wiadukt ma zostać rozebrany do końca kwietnia.

Zamknięty przejazd pod wiaduktem

Od ul. Zwycięzców kierowcy dojadą tylko do skrzyżowania z Meksykańską. Dalej wjadą wyłącznie mieszkańcy budynków położonych tuż przy Trasie Łazienkowskiej. Z kolei po drugiej stronie znaki zakazu ruchu staną już na rondzie Wolframa. Z Wersalskiej i Brukselskiej w Paryską pojadą tylko mieszkańcy.

Objazd został wyznaczony ulicami: Zwycięzców, Saską i Lotaryńską lub Wałem Miedzeszyńskim.

Na Paryskiej, pod wiaduktem, nie przejdą także piesi. Na drugą stronę Trasy Łazienkowskiej można się dostać przy Wale Miedzeszyńskim lub wiaduktem na ulicy Saskiej.

Objazdy dla autobusów

Autobusy linii 117 i 146 kursują trasami objazdowymi.

Linia 117 w kierunku Dworca Centralnego jedzie ulicą Wersalską do Wału Miedzeszyńskiego, następnie skręca w Zwycięzców i nią dojeżdża do swojej trasy podstawowej na Francuskiej. W kierunku Gocławia skręca z ulicy Francuskiej w Zwycięzców i dalej jedzie Saską, Egipską do Bora-Komorowskiego i swojej podstawowej trasy.

Autobusy linii 146 (w obu kierunkach) od skrzyżowania ulic Wał Miedzeszyński i Wersalskiej pojadą ulicą Zwycięzców do Francuskiej.

