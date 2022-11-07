Pamiątkowa tablica w Aninie oddzielona od odwiedzających... rowem melioracyjnym Adrian Pieczka 07.11.2022 10:04 Tablica upamiętniająca zamordowanie 45 Żydów w 1942 roku bez dostępu dla odwiedzających. Obiekt przy ul. Kajki 36 w Aninie oddziela od ulicy rów melioracyjny.

5 Pamiątkowa tablica w Aninie oddzielona od odwiedzających... rowem melioracyjnym (autor: RDC)

Jak mówią mieszkańcy, bezpiecznie tablice można oglądać tylko przez ulicę.

- O ile wiem, dzielnica chce się do nas zwrócić z pytaniem o możliwość budowy takiego przejścia - mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. - Wtedy będziemy mogli sprawdzić możliwe opcje, biorąc pod uwagę, jak takie przejście nad kanałem zbudować bezpiecznie i jaki jest status działki, na której mogłoby ono powstać - wyjaśnia.





Drogowcy dodają, bazując na archiwalnych zdjęciach, że rów znajduję się w tym miejscu od przynajmniej 20 lat.

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Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PL