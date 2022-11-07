odtwórz
RADIO NA ŻYWO

Południe z Animuszem

Piotr Majewski

Pamiątkowa tablica w Aninie oddzielona od odwiedzających... rowem melioracyjnym

Adrian Pieczka

  • 07.11.2022 10:04

  • Aktualizacja: 10:15 07.11.2022

Tablica upamiętniająca zamordowanie 45 Żydów w 1942 roku bez dostępu dla odwiedzających. Obiekt przy ul. Kajki 36 w Aninie oddziela od ulicy rów melioracyjny.

5
Pamiątkowa tablica w Aninie oddzielona od odwiedzających... rowem melioracyjnym (autor: RDC)

Jak mówią mieszkańcy, bezpiecznie tablice można oglądać tylko przez ulicę.

- O ile wiem, dzielnica chce się do nas zwrócić z pytaniem o możliwość budowy takiego przejścia - mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. - Wtedy będziemy mogli sprawdzić możliwe opcje, biorąc pod uwagę, jak takie przejście nad kanałem zbudować bezpiecznie i jaki jest status działki, na której mogłoby ono powstać - wyjaśnia.
 
   
Drogowcy dodają, bazując na archiwalnych zdjęciach, że rów znajduję się w tym miejscu od przynajmniej 20 lat.

Czytaj też: Radni PiS chcą odwołania prezesa Tramwajów Warszawskich

Źródło:

RDC

Autor:

Adrian Pieczka/PL

Galeria

Kategorie:

Wybrane dla Ciebie

Ranny policjant po nocnym pościgu za bandytami. W samochodzie mieli kilkaset porcji narkotyków

WARSZAWA
10:56 07.11.2022

Po wypadku na kolei wraca ruch na torach. Duże utrudnienia były na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer

WARSZAWA
07:28 07.11.2022

Pijany ukradł karawan i jeździł nim po Targówku. Zarzuty dla 30-latka z Ukrainy

WARSZAWA
06:33 07.11.2022

W Warszawie ruszył sezon na morsowanie

WARSZAWA
13:39 06.11.2022

Przejazd historycznych powozów w Warszawie

KULTURA
12:40 06.11.2022

Bieg Dzielnicy Włochy: niektóre ulice wyłączone z ruchu

SPORT
10:01 06.11.2022

Rusza nowy projekt Warszawskiej Organizacji Turystycznej

WARSZAWA
19:49 05.11.2022

Zapalił się dom jednorodzinny w Wawrze

WARSZAWA
16:16 05.11.2022

Najciekawsze artykuły

Ranny policjant po nocnym pościgu za bandytami. W samochodzie mieli kilkaset porcji narkotyków

WARSZAWA
10:56 07.11.2022

Poczta Polska szuka pracowników na okres świąteczny. Nawet 600 wakatów

MAZOWSZE
10:49 07.11.2022

Duże utrudnienia w załatwianiu spraw paszportowych

MAZOWSZE
09:26 07.11.2022

Kolejne konsultacje ws. CPK. Dziś spotkanie w Brudzeniu Dużym

PŁOCK
07:58 07.11.2022

Po wypadku na kolei wraca ruch na torach. Duże utrudnienia były na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer

WARSZAWA
07:28 07.11.2022

Pijany ukradł karawan i jeździł nim po Targówku. Zarzuty dla 30-latka z Ukrainy

WARSZAWA
06:33 07.11.2022

WTA Finals. Półfinałowa porażka Igi Świątek. Pokonała ją Aryna Sabalenka

TENIS
06:13 07.11.2022

Rekordowe dofinansowanie siedleckiego sportu

SIEDLCE
19:20 06.11.2022

Podcasty

Znajdź podcast dla siebie!

Wszystkie kategorie

Zgłoś temat!

Skontaktuj się z Redakcją Informacji i Internetu Radia dla Ciebie

Byłeś świadkiem ważnego wydarzenia? Chcesz nam o tym opowiedzieć lub zainteresować nas swoim problemem? Masz ciekawe zdjęcie?
Współtwórz nasz portal!

Upuść pliki tutaj lub kliknij
grafika