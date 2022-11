Radni PiS chcą odwołania prezesa Tramwajów Warszawskich Adrian Pieczka 04.11.2022 16:47 Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się odwołania prezesa Tramwajów Warszawskich, Wojciecha Bartelskiego. Zarzucają władzom stolicy spowodowanie chaosu komunikacyjnego i zbyt długi czas realizacji inwestycji.

Radni PiS chcą odwołania prezesa Tramwajów Warszawskich (autor: Tramwaje Warszawskie)

- Domagamy się właściwego nadzoru inwestorskiego i planowania realizacji inwestycji - mówi radny Maciej Binkowski. - Tramwaje Warszawskie nie są w stanie od lat rozpocząć niezwykle ważne z punktu widzenia mieszkańców przebudowy ul. Obozowej na Woli. Tramwaj na Modlińskiej, my tym tramwajem powinniśmy już od jakiegoś czasu jeździć. Zajezdnia na Annopolu z wielką pompą rozpoczęta inwestycja, też wiele lat opóźniona - wylicza.

- Dochodzą nas głosy o braku pracowników przy budowie tramwaju do Wilanowa - dodaje Binkowski. - Domagamy się od pana prezydenta Trzaskowskiego rzetelnej informacji jak wygląda współpraca z Budimexem. Czemu ta budowa stoi? I przede wszystkim w związku z tą niekompetencją my, jako radni PiS apelujemy do prezydenta i domagamy się, by w trybie pilnym odwołał prezesa Tramwajów Warszawskich, pana Wojciecha Bartelskiego - podkreśla.

Radni chcą, by prezydent odniósł się do tych kwestii na najbliższej sesji 17 listopada.

Czytaj też: Jeszcze w tym miesiącu Polska złoży wniosek o wypłatę środków z KPO