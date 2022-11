Jeszcze w tym miesiącu Polska złoży wniosek o wypłatę środków z KPO Mariusz Niedźwiecki 04.11.2022 13:41 Polski rząd wyśle wniosek do Komisji Europejskiej jeszcze w listopadzie. Wniosek o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy miał trafić do Brukseli do końca października. Tak się jednak nie stało. Teraz rzecznik rządu zapowiada nowy termin.

Piotr Müller (autor: RDC)

Piotr Muller potwierdził na naszej antenie w programie Polityka w Południe, że wniosek do KE zostanie wysłany w listopadzie.

- Takie jest oczekiwanie pana premiera. Minister Puda wie o tym i przygotowuje ten wniosek. Natomiast wtedy Komisja Europejska będzie mogła się odnieść formalnie już do tego wszystkiego, co zostało wpisane w KPO. I czy to zostało rozliczone, czy nie zostało rozliczone. Wtedy, gdy będziemy mieli czarno na białym informacje o tym, czy KE uznaje to czy nie uznaje za rozliczone, to wtedy będziemy mogli zacząć dyskusję - wyjaśniał rzecznik.



Muller dodał, że rząd nie wyklucza pewnych zmian legislacyjnych, dotyczących spraw, które są elementem sporu z Komisją Europejską, m.in. praworządności.

- Ja nie wykluczam scenariusza, w którym pewnego rodzaju modyfikacje legislacyjne będą wprowadzone, natomiast to musi być jasność, o czym mówimy. Żeby nie było znowu takiej sytuacji, w której KE mówi jedno, my robimy jakieś rozwiązania legislacyjne w przekonaniu, że wszystkie ustalenia są realizowane, a później znowu się okazuje, że jest inaczej - mówi Piotr Muller.

Jednym z oczekiwań Komisji była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co stało się w połowie lipca, gdy weszła w życie prezydencka nowela ustawy o SN.

Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.

W ramach KPO Polska mogłaby otrzymać 35 mld zł.

