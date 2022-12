Nielegalne parkowanie i łamanie zakazu wjazdu. Pół roku od otwarcia Placu Pięciu Rogów, problemy wciąż te same Przemysław Paczkowski 30.12.2022 11:24 Plac Pięciu Rogów oficjalnie został otwarty 5 lipca tego roku i od początku budzi kontrowersje związane z nielegalnym parkowaniem i notorycznym łamaniem zakazu wjazdu przez kierowców. Przejeżdżać tamtędy i stawać tam mogą teraz tylko mieszkańcy i autobusy miejskie.

Straż miejska na Placu Pieciu Rogów (autor: RDC)

Kamery wiszą, ale pod nimi stoi całodobowy patrol Straży Miejskiej, który ma odstraszać kierowców przed popełnieniem wykroczenia.

- Nic się nie zmieniło od otwarcia placu - mówi Marta Szczepańska z Miasto Jest Nasze.

- Bareja wiecznie żywy w Warszawie. Teraz tu stoimy, ludzie samochodem swobodnie przejeżdżają mimo, że na kogutach straż miejska stoi, to jest nieefektywne. Po prostu szkoda pieniędzy - zaznacza aktywistka.

- Zabrakło pomysłu jak zaradzić nielegalnemu parkowaniu - dodaje Szczepańska.

- Podczas projektowania tej przestrzeni, nikt nie pomyślał o skoordynowaniu wszystkich jednostek miejskich i wypracowaniu takiego scenariusza, który wyeliminuje problem, który dla każdego warszawiaka był oczywisty, że to nielegalne parkowanie się pojawi. No i nagle się okazało, że po otwarciu placu samochody dalej stoją - mówi.

Wiele osób jako rozwiązanie podaje zamontowanie słupków. I mają się pojawić, ale na wjeździe w ulicę Zgoda. Jak mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski, nie jest to możliwe od ulicy Szpitalnej.

- Rozważamy tego rodzaju instalacje na wjeździe na ulicę Zgoda. To jest kwestia jeszcze miesięcy zanim ten projekt powstanie. Szpitalna jest drogą publiczną, po której odbywa się ruch. On się odbywa w bardzo ograniczonym zakresie. Kontrola tych, którzy mogą się tam poruszać i tych, którzy nie mogą odbywa się w inny sposób - tłumaczy rzecznik.

Plac Pięciu Rogów to przebudowana przestrzeń dla pieszych u zbiegu ulic Zgody, Szpitalnej i Brackiej.

