Mylące oznakowanie przy skrzyżowaniu. „Zarządcy powinni zacząć za to odpowiadać” Mikołaj Cichocki 04.01.2024 06:22 Stary znak niedokładnie zakryty, a kilka metrów dalej nowy, ale informujący o innej organizacji. Kierowcy z mylącym oznakowaniem muszą mierzyć się na skrzyżowaniu ulic Belwederskiej, Dolnej i Chełmskiej w Warszawie. O jego ocenę zapytaliśmy eksperta.

4 Mylące oznakowanie przy skrzyżowaniu ulic Belwederskiej, Dolnej i Chełmskiej (autor: RDC)

Mylące oznakowanie znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Belwederskiej, Dolnej i Chełmskiej. Stary znak – sprzed budowy linii tramwajowej – informujący o dostępnych czterech pasach w różnych kierunkach został jedynie przekreślony. Pomarańczowa taśma nie zakrywa całego znaku, a kilka metrów dalej jest kolejny – informujący o dwóch pasach i kierunkach jazdy.

– To bardzo nieprofesjonalne, sprawiające kierowcom kłopoty oznakowanie – mówi ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski. – Patrząc na oznakowanie dla kierowców w Warszawie w jednym przypadku, który składa się ze znaku z wyznaczonymi pasami ruchu do różnych kierunków jazdy i przekreślonymi nie w całości, więc nie wiadomo, czy wszystkie te pasy teraz nie obowiązują, czy jakiś jeden doklejony z boku jeszcze obowiązuje, dochodzę tylko do jednego wniosku, który nie jest nowy. Zarządcy dróg w Polsce powinni zacząć odpowiadać za to, co robią – tłumaczy.

Skrzyżowanie zostanie całkowicie zamknięte w ferie w związku z przebudową ciepłociągu.

Źródło: RDC Autor: Mikołaj Cichocki/PL