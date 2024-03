Kierowcy pojadą drugą jezdnią po al. Witosa. Zmiany już tej nocy [MAPA] RDC 26.03.2024 20:06 Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa na mokotowskim odcinku wchodzi w kolejny etap. Tramwajarze przeniosą plac budowy na jezdnię alej Sikorskiego i Witosa prowadzącą w stronę Trasy Siekierkowskiej. Kierowcy pojadą drugą nitką w obu kierunkach. Zmiany drogowcy wprowadzą dziś w nocy.

Kierowcy pojadą drugą jezdnią po al. Witosa (autor: Infoulice/Facebook)

Kierowcy pojadą drugą jezdnią po al. Witosa. To dlatego, że budowa trasy tramwajowej do Wilanowa na mokotowskim odcinku wchodzi w kolejny etap. Tramwajarze przeniosą plac budowy na jezdnię alej Sikorskiego i Witosa prowadzącą w stronę Trasy Siekierkowskiej.

Jak pojadą kierowcy?

Jezdnia alei Sikorskiego i alei Witosa, na której obecnie odbywa się ruch, zostanie w nocy zamknięta. Pomiędzy stacją benzynową przy Sikorskiego a ulicą Idzikowskiego kierowcy pojadą zamkniętą dziś nitką. Przejazdy między jezdniami pozostaną w tych samych lokalizacjach.

Na skrzyżowaniu Jana III Sobieskiego z alejami Sikorskiego i Witosa od strony Ursynowa kierowcy tak jak dotychczas skręcą w obie strony lub pojadą prosto. Nadal będzie można zawrócić na wysokości stacji benzynowej.

Od strony Wisły będą dwa pasy do jazdy prosto – także przez skrzyżowanie. Dodatkowo przed ulicą Idzikowskiego osobny pas do skrętu w prawo.

Na Sobieskiego pozostaną dwa pasy – do jazdy prosto i w prawo – zarówno od strony centrum, jak i Wilanowa oraz przed ulicą Idzikowskiego.

Zmiany te nie wpłyną na trasy autobusów. Lokalizacje przeniesionych przystanków można sprawdzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Kiedy kolejne otwarcia ulic?

W przyszłym miesiącu zaplanowano zmiany w alei Wilanowskiej. Kolejne szykowane są na maj – na Dolnym Mokotowie. Wykonawca planuje wprowadzenie dwukierunkowego ruchu na ulicy Spacerowej. W maju ma także zostać otwarty wlot Chełmskiej i planowane jest przeniesienie prac na drugą część skrzyżowania.

Kiedy pojadą tramwaje?

Wykonawca tramwaju do Wilanowa – firma Budimex – dokłada wszelkich starań, by w ostatnich dniach kwietnia tramwaj techniczny pojechał po ulicy Gagarina. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, w pierwszych dniach września – wraz z rozpoczęciem roku szkolnego – pasażerowie dojadą tramwajami do Wilanowa, do przystanku przy Branickiego.

