Duże zmiany na Mokotowie. W nocy zostanie otwarta ulica Puławska [MAPY]

Duże zmiany w organizacji ruchu na warszawskim Mokotowie – do dyspozycji kierowców wracają ulice, które do tej pory z powodu budowy tramwaju do Wilanowa, były zamknięte. W czwartek w nocy zostanie otwarta ulica Puławska. W piątek w nocy ulica Gagarina i wtedy również kierowcy będą mogli pojechać w dół ulicami Goworka i Spacerową.