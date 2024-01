„Grzebią się, wszędzie coś się dzieje”. Kilka miesięcy od otwarcia, a Puławska znowu rozkopana Mikołaj Cichocki 30.01.2024 11:13 Ulica Puławska po czterech miesiącach od otwarcia po przebudowie ponownie została rozkopana. Mieszkańcy skarżą się na kolejne prace budowlane tramwajarzy. – To utrudnia przede wszystkim codzienną komunikację – powiedzieli nam.

3 Prace na Puławskiej (autor: RDC)

Na skrzyżowaniu Puławskiej i Rakowieckiej powstały wykopy. Z naprzeciwka zniknął też przystanek autobusowy. Choć ulica cztery miesiące temu została otwarta po przebudowie, to teraz rozpoczęły się tam kolejne prace.

Mieszkańcy powiedzieli nam, że to utrudnia przede wszystkim codzienną komunikację, już nie mówiąc o tym, że jest utrudniony dostęp do przystanków, które są przenoszone co trzy tygodnie.

Prace są prowadzone w związku z przygotowaniami do budowy przyszłej linii tramwajowej wzdłuż Rakowieckiej.

Rzecznik Budimexu – firmy odpowiedzialnej za prace – powiedział nam, że trzeba usunąć kolizję, na którą natknięto się podczas budowy linii tramwajowej.

– Na tarczy skrzyżowania Puławskiej z Rakowiecką trwają obecnie prace związane z przebudową kolizji elektroenergetycznych, przebudową sieci telekomunikacyjnych i budową nowej sygnalizacji świetlnej oraz kabli trakcyjnych – mówi Michał Wrzosek.

Jak podaje wykonawca, jest to duży korytarz okablowania. Podczas prac okazało się, że niektóre sieci kabli wymagają ominięcia.

Roboty budowlane w tym miejscu mają potrwać do połowy lutego.

Czytaj też: Auta w parkingu podziemnym, a i tak trzeba je odśnieżać. „Czujemy się oszukani”

Źródło: RDC Autor: Mikołaj Cichocki, Adam Abramiuk/PA