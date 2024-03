Będzie ścieżka rowerowa na Puławskiej. Wiemy, kiedy może ruszyć budowa RDC 14.03.2024 17:18 Są pieniądze na przebudowę Puławskiej tak, by powstała tam ścieżka rowerowa. Na czwartkowej sesji radni zdecydowali o wpisaniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej środków na projekt przebudowy tej ulicy na odcinku od Dolnej do Rakowieckiej. Przebudowa mogłaby się rozpocząć w roku 2026.

Będzie ścieżka rowerowa na Puławskiej przy Dolnej (autor: Szymon Pulcyn/UM Warszawa)

Rada Warszawy wpisała do Wieloletniej Prognozy Finansowej środki na projekt przebudowy Puławskiej na odcinku od Dolnej do Rakowieckiej. Oznacza to, że na tym odcinku powstanie długo wyczekiwana ścieżka rowerowa.

Obecny wygląd ulicy Puławskiej – trzypasmowa jezdnia, wąskie chodniki zajęte przez parkujące samochody – to efekt przebudowy przeprowadzonej jeszcze w latach 90. Od tego czasu minęło prawie 30 lat i potrzeba zmian jest oczywista.

Po przebudowie piesi będą mieli do dyspozycji szerszy chodnik, a rowerzyści bezpieczną drogę dla rowerów, oddzieloną zarówno od samochodów, jak i od pieszych.

Sama przebudowa mogłaby zostać zrealizowana w 2026 r., ale wcześniej miasto chce na tym obszarze wprowadzić strefę płatnego parkowania, jak mówił dla RDC prezydent Warszawy.

– Do momentu, kiedy nie będziemy mieli rozszerzonej strefy płatnego parkowania na cały Mokotów, do tych prac nie przystąpimy. Mamy natomiast pewną koncepcję, o której chcemy rozmawiać najpierw z radnymi miasta i władzami dzielnicy, a potem ewentualnie przedstawić je do konsultacji. Chodzi nam przede wszystkim o ten wąski fragment między Rakowiecką a Dolną – powiedział Rafał Trzaskowski.

Zmiany na Mokotowie

Modernizacja Puławskiej to duża inwestycja, która będzie kosztować co najmniej kilkanaście milionów złotych i wiązać się ze sporymi utrudnieniami, które mogą potrwać co najmniej rok.

Kompleksowa przebudowa tak ważnej, dzielnicowej arterii (wraz z jej infrastrukturą) wymaga m.in. robót ziemnych, przesuwania studzienek i innych sieci teletechnicznych, przy zapewnieniu dojazdu do sąsiadujących posesji.

Od dwóch lat głównym zadaniem na Mokotowie jest budowa tramwaju na Wilanów. Puławska stanowi więc główny objazd dla przebudowywanych ulic Belwederskiej i Spacerowej. Na jezdni na czas prac wytyczono buspas, którym linie autobusowe z Wilanowa i Dolnego Mokotowa mogą ominąć utrudnienia.

W tym czasie Tramwaje Warszawskie przeprowadziły prace związane z wymianą torowiska położonego na półkilometrowym odcinku. Takie prace były możliwe, ponieważ nie przeszkadzały w tymczasowej funkcji tej ulicy.

Kiedy ruszą prace na Puławskiej?

Koniec prac na Spacerowej i Belwederskiej to jednak nie koniec prac na Puławskiej. Kolejnym etapem będzie budowa torowiska na ul. Rakowieckiej. Umowa podpisana przez tramwajarzy jesienią zeszłego roku zobowiązuje wykonawcę do przebudowy Rakowieckiej do lata 2025 r. Będzie to oznaczać również konieczność poprowadzenia objazdów inwestycji prawdopodobnie po wschodniej jezdni ul. Puławskiej.

W tym czasie Zarząd Dróg Miejskich będzie mógł przygotować dokumentację projektową i po zakończeniu inwestycji tramwajowej zająć się przebudową samej Puławskiej, gdy przestanie ona już pełnić funkcję głównego objazdu.

800 tys. zł przekazane przez stołecznych radnych to środki, które pozwolą na wybór projektanta. Projekt przebudowy powinien być gotowy w przyszłym roku.

Co się zmieni na Puławskiej?

Puławska to jedna z najdłuższych ulic Warszawy i niemal cała posiada już drogę dla rowerów. W ostatnich latach powstały trasy rowerowe na odcinku o długości 9 km – aż do granicy miasta. Przebudowa odcinka od Dolnej do Rakowieckiej uzupełni ostatni brak w tym korytarzu rowerowym.

Zmiana układu drogowego i przeprowadzenie ruchu rowerowego przez kolejne skrzyżowania – Dolną, Dąbrowskiego, Madalińskiego, Narbutta – oznacza oczywiście przebudowę sygnalizacji.

Rowerzyści w Warszawie

W znowelizowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazły się też z pieniądze na inne inwestycje dla rowerzystów. Zrealizowane zostaną ostatnie etapy rowerowej Trasy Łazienkowskiej, czyli budowa brakującego odcinka trasy między Agrykolą a ul. Czerniakowską.

Z kolei Zarząd Zieleni m.st. Warszawy otrzymał pieniądze na budowę kładki pieszo-rowerowej nad Portem Czerniakowskim. Dzięki temu domknięta będzie trasa od metra Politechnika do Wisły i tras po prawej stronie rzeki.

