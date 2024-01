Armagedon na Mokotowie? Pierwszy dzień po feriach u zbiegu Chełmskiej, Dolnej i Sobieskiego Cyryl Skiba 29.01.2024 07:04 Koniec ferii - początek utrudnień. Na stołecznych drogach wraca wzmożony ruch - to może oznaczać prawdziwy armagedon na Mokotowie. To pierwszy egzamin zmian organizacji ruchu u zbiegu Chełmskiej, Dolnej i Sobieskiego, które były wprowadzone dwa tygodnie temu w związku z budową linii tramwajowej do Wilanowa.

Na stołecznych drogach wraca wzmożony ruch - to może oznaczać większe utrudnienia na Mokotowie. Dziś pierwszy egzamin zmian organizacji ruchu u zbiegu Chełmskiej, Dolnej i Sobieskiego, które były wprowadzone dwa tygodnie temu w związku z budową linii tramwajowej do Wilanowa. Zamknięty jest wyjazd z ulicy Chełmskiej z tej strony.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na Sobieskiego i Belwederskiej w stronę centrum miasta, a także na Belwederskiej jadąc ze Śródmieścia do skrętu w Dolną. Te także czekają kierowców na Gagarina, którą prowadzi objazd do Belwederskiej oraz na Czerniakowskiej w stronę centrum.

- Wykonawca tramwaju do Wilanowa wykonuje szereg prac - mówi rzecznik tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz. - Oprócz budowy jezdni, torów, wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych, chodników, dróg rowerowych i całej infrastruktury naziemnej na skrzyżowaniu, niezbędne są również prace związane z infrastrukturą podziemną. Przebudować trzeba ciepłociąg, kable energetyczne, kable teletechniczne, kable zasilające Stoen, wodociągi i gazociągi, a także kanalizację - tłumaczy.





Autobusy nie zatrzymują się na przystanku Dolna, a kierowcy jeżdżą objazdem przez ulicę Gagarina. Prace mają potrwać do maja. Na miejscu będzie dzisiaj reporter RDC, by monitorować sytuację w tym miejscu.

Jaka organizacja ruchu?

W pierwszym etapie, trwającym od połowy stycznia do końca maja, wykonawca zamknął wylot ulicy Chełmskiej w Belwederską. Ulicą Chełmską samochody dojadą najdalej do ulicy Górskiej. Na ulicy Jana III Sobieskiego od strony Wilanowa są dwa pasy – jeden do skrętu w lewo w Dolną, a drugi do jazdy prosto. Na Belwederskiej, od strony centrum, został jeden pas, z którego kierowcy skręcą w prawo w Dolną albo pojadą prosto. Jadący ulicą Dolną skręcają w prawo w Jana III Sobieskiego albo w lewo – w Belwederską. Objazd do ulicy Chełmskiej biegnie ulicami: Belwederską, Gagarina i Czerniakowską.

Zmiany dla pasażerów i pieszych

Nie zmieniły się trasy autobusów kursujących ulicami Jana III Sobieskiego i Belwederską, natomiast na trasy objazdowe zostały skierowane autobusy jeżdżące Chełmską i Dolną. Autobusy linii 119 – w kierunku Wiśniowej Góry – z ulicy Spacerowej jadą prosto w Gagarina, a następnie Sielecką do Chełmskiej i swojej stałej trasy. W przeciwnym kierunku, do krańca Rakowiecka-Sanktuarium, z ulicy Chełmskiej skręcają w Sielecką i dalej Gagarina, Belwederską i Bagatelą, przez plac Unii Lubelskiej oraz Boya-Żeleńskiego, Waryńskiego i Puławską jadą do Rakowieckiej, czyli do końcowego odcinka swojej normalnej trasy. Autobusy linii 141 w obydwu kierunkach nie jeżdżą ulicą Chełmską. Omijają ją Belwederską i Gagarina. W obydwu kierunkach trasę zmieniły także autobusy linii 107 – z Czerniakowskiej skręcają w Gagarina i następnie Sielecką jadą do Chełmskiej.

Są zmiany także w komunikacji nocnej. Autobusy linii N31 i N81 zostały skierowane w obydwu kierunkach bezpośrednio ulicą Belwederską. Uruchomiona została dodatkowa linia nocna Z31, której autobusy kursują pomiędzy Dworcem Centralnym a Małymi Siekierkami przez Sielce.

Przystanek autobusowy na ulicy Belwederskiej w kierunku centrum został przesunięty kilkadziesiąt metrów dalej za skrzyżowanie z Chełmską. Stają tu autobusy linii: 116, 141, 166, 503 i E-2 oraz nocnych N31 i N81.

Pasy przez Chełmską są nieczynne. Piesi przejdą po drugiej stronie skrzyżowania.

Na których ulicach prace zakończą się najszybciej?

Od połowy 2024 r. wykonawca będzie stopniowo udostępniał przebudowane ulice na Dolnym Mokotowie. Na przełomie czerwca i lipca 2024 ma zostać otwarta druga jezdni ulic Spacerowej i Goworka. Na przełomie maja i czerwca nastąpi otwarcie drugiej jezdni na ulicy Gagarina. Pod koniec pierwszej połowy roku na skrzyżowaniach z Witosa i z Wilanowską ruch drogowy będzie odbywał się już przez nowo zbudowane, gotowe tory tramwajowe. Także w tym czasie ruch drogowy w alei Rzeczypospolitej i na ulicy Jana III Sobieskiego będzie stopniowo przekładany na nowo zbudowane jezdnie.

Kiedy ruszy tramwaj?

Harmonogram jest zmieniony ze względu na znacznie większy zakres prac związanych z siecią ciepłowniczą. Tramwaj na ulicy Gagarina, do terminala przy Czerniakowskiej, pojedzie już wiosną 2024 roku, a do Wilanowa dotrze wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w 2024 roku. Trasa tramwajowa na Stegny, wzdłuż ulicy Św. Bonifacego, gotowa będzie na przełomie 2024 i 2025 roku.

