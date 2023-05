Mieszkańcy Ursynowa przeciwni likwidacji Multikina. Pod petycją podpisało się 3500 osób Przemysław Paczkowski 30.05.2023 08:53 Mieszkańcy Ursynowa w Warszawie nie chcą, aby legendarne już Multikino zostało zlikwidowane. Zgodnie z planami nowego właściciela mają tam zostać wybudowane bloki mieszkalne. Pod petycją w sprawie zachowania kina podpisało się już ponad 3500 osób.

Multikino na Ursynowie (autor: Emptywords, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Mieszkańcy Ursynowa są przeciwni likwidacji Multikina przy al. KEN. Pod petycją w tej sprawie podpisało się już ponad 3500 osób. Nie chcą, by kultowe już kino zniknęło z mapy dzielnicy.

Na początku tego roku właściciel działki, na której leży kino, sprzedał ją deweloperowi. Nowy właściciel planuje w tym miejscu wybudować bloki mieszkalne.

Wśród mieszkańców zaś pojawiły się obawy, że stracą swoje ulubione miejsce do spędzania wolnego czasu.

– Od dwudziestu lat budynek Multikina przyciąga mieszkańców Ursynowa. To nie tylko kino, ale też restauracje, bary, kawiarnie i widzimy, że dzięki świetnemu skomunikowaniu w samym centrum dzielnicy to miejsce po prostu żyje – mówi radny Ursynowa Piotr Antosiuk.

Radny zapewnia, że mieszkańcy chcą dialogu z nowym właścicielem, żeby część działki zachowała swój kulturalny charakter.

– Chcielibyśmy, żeby deweloper zadbał o to, aby w zaprojektowanym budynku było miejsce na usługi, które znowu będą się przyciągały mieszkańców, a nie tylko same sklepy, banki czy inne rzeczy, które mogą spowodować, że to atrakcyjnie położone miejsce stanie się taką kulturalną pustynią – dodaje.

W związku z uchwalonym planem miejscowym dla okolic ul. Indiry Gandhi dopuszczono zabudowę mieszkaniową w miejscu, gdzie znajduje się Mutikino. Wartość działki znacznie wówczas wzrosła i właściciel postanowił ją sprzedać.

Kino ma prowadzić swoją działalność do września 2024 roku. Po tym terminie zostanie zamknięte.

