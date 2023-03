Z Ursynowa znika kompleks kinowy. Burmistrz planuje kupić projektor RDC 12.03.2023 17:48 Z Ursynowa zniknie kompleks kinowy Multikino. Burmistrz Ursynowa Robert Kempa planuje kupić profesjonalny projektor i zaprasza mieszkańców do Ursynowskiego Centrum Kultury.

Multikino na Ursynowie (autor: Emptywords, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Otwarty w 1999 roku multipleks przy stacji Imielin wpisał się już na stałe w krajobraz Ursynowa. Niestety mieszkańcy muszą się pogodzić się z tym, że kultowe dla wielu kino zniknie z mapy dzielnicy. Sprawił to uchwalony plan miejscowy dla okolic ul. Indiry Gandhi, w którym w miejscu Multikina dopuszczono zabudowę mieszkaniową. Wartość działki znacznie wzrosła i właściciel postanowił ją sprzedać.

Projektor zamiast kinowego kompleksu

Burmistrz Ursynowa nie zostawi jednak mieszkańców bez uroków kinowego ekranu. Uważa też, że możliwy jest powrót kinowych atrakcji w innym miejscu.

- Kompleks Multikina to kawał historii Ursynowa i szkoda jego zamknięcia. Nie wiemy jednak jak zakończą się plany innych podmiotów budujących na Ursynowie - powiedział. Podał przykład działki po Tesco. - Tam były przymiarki do budowy kina - zaznaczył. Dodał też, że jest Centrum Ursynów u zbiegu Płaskowickiej i Puławskiej, w którym mogłoby znaleźć się kino.

- Wcale bym się nie zdziwił, że za dwa, trzy lata poszczególni inwestorzy podejmą decyzje, że jak zobaczą, że jest taki ciekawy kawałek rynku jak Ursynów, to że warto tutaj zbudować kino. Coś co wcześniej rozważali jako potencjalne, ale trzeba by było konkurować z Multikinem, teraz się okaże biznesowo bardziej opłacalne - podkreślił.

Zaznaczył, że dzielnica spodziewała się zamknięcia kompleksu i poczyniła już pewnego kroki.

- Spodziewając się tego, że prędzej czy później do tej transakcji dojdzie, będziemy kupowali profesjonalny projektor do sali widowiskowo-teatralnej na 350 miejsc w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” - przekazał. Zaznaczył, że za miesiąc będzie wiadomo więcej szczegółów. A sprawa zostanie poruszona na majowej sesji rady dzielnicy.

Kino czynne jeszcze przez półtora roku

Burmistrz Kempa podkreślił, że wiadomo jednak, że w UCK jest to jedna sala i będzie współdzielona z funkcją teatralną i różnymi wydarzeniami. - Z tego co pamiętam, UCK planuje stałe pasmo kinowe i m.in. dlatego też zdecydowaliśmy się na taką inwestycję, bo taki projektor kosztuje mniej więcej 450 tysięcy złotych. To nie są małe pieniądze, ale zdecydowaliśmy się na ten zakup właśnie kierunkowo przewidując, że prędzej czy później trzeba będzie go kupić - wyjaśnił. - Dlatego też UCK, oczywiście w swojej skali, rozpocznie konkurencję z Multikinem już w drugiej połowie tego roku - dodał.

- Spodziewamy się, że będzie większe zapotrzebowanie, bo może się pojawić „luka czasowa” pomiędzy tym, aż się pojawią nowe kompleksy kinowe a Multikino się zamknie. W tym momencie UCK będzie w dobrej sytuacji z punktu widzenia dystrybutorów, będzie dla nich ciekawym podmiotem. Wiadomo, że jest to nieporównywalna skala, Multikino to kompleks kinowy a w UCK jest jedna sala na 350 osób. Natomiast na pewno UCK z tej szansy będzie chciał skorzystać - podkreślił.

Właściciel kompleksu kinowego zapowiedział, że jeszcze przez półtora roku kompleks będzie czynny.

- Zgodnie z podpisaną w dacie sprzedaży umową najmu kino Multikino Ursynów będzie prowadzić działalność w niezmienionym kształcie przez okres co najmniej 18 kolejnych miesięcy, oferując widzom bogaty repertuar i kompleksową ofertę sieci Multikino - wyjaśniła Natalia Kaleta-Nguyen z biura prasowego spółki.

