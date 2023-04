Budowa mostu pieszo-rowerowego na Wiśle wkracza w nowy etap. Kiedy otwarcie? RDC 21.04.2023 07:21 Pierwsza część mostu pieszo-rowerowego na Wiśle od strony Pragi została zamontowana. Licząca ponad 400 metrów konstrukcja będzie jedną z największych przepraw pieszo-rowerowych w Polsce. Ma być gotowa w przyszłym toku.

Most pieszo-rowerowy przez Wisłę (autor: C. Warś/UM Warszawa)

Zamontowana została pierwsza część mostu pieszo-rowerowego na Wiśle od strony Pragi. W kolejnym etapie budowy pierwsze segmenty konstrukcji zostały właśnie umieszczone na filarach.

W przyszłym roku z przeprawy łączącej Śródmieście z Pragą będą mogli skorzystać mieszkańcy i turyści.

– Most pieszo-rowerowy przez Wisłę będzie liczył ponad 400 metrów, będzie to jedna z największych przepraw pieszo-rowerowych w Polsce. Ten most budujemy bardzo szybko i jeżeli to tempo zostanie utrzymane, to już w 2024 roku oddamy go do użytku – mówi prezydent Rafał Trzaskowski.

Jeszcze w grudniu zeszłego roku zakończyło się betonowanie filarów dwóch ostatnich, rzecznych podpór mostu. Zgodnie z planem, pod koniec lutego, wykonawca mostu – firma Budimex – rozpoczęła przygotowania do montażu jego konstrukcji stalowych. W kwietniu pierwsze segmenty zostały zamontowane na filarach. Oznacza to, że budowa pieszo-rowerowej przeprawy przez Wisłę wkracza w kolejny etap – w najbliższych tygodniach na żelbetowych podporach montowane będą kolejne przęsła mostu.

Co na wiosnę w sprawie budowy mostu?

Obecnie trwa dalsze scalanie stalowych segmentów. W najbliższych dniach w dno rzeki wbijane będą stalowe pale pod dźwig, za pomocą którego będzie odbywał się montaż elementów podporowych w nurcie rzeki.

– Dźwig kołowy o nośności 800 ton zostanie przetransportowany barkami i ustawiony na tymczasowych podporach. Sama konstrukcja zaś będzie scalana przy brzegu na barce o wyporze tysiąca ton, transportowana w sąsiedztwo dźwigu, a następnie dźwigiem ustawiona na podporach – mówi kierownik kontraktu Adam Grzelak.

W międzyczasie trwają też takie prace jak np. przebudowa kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznych oraz budowa nasypu zbrojonego tzw. georusztem – na Wybrzeżu Kościuszkowskim.

Przeprawa ma być gotowa wiosną 2024 r.

Spacer nad rzeką i z widokiem

Most połączy brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Stefana Okrzei. Będzie liczył 452 metry długości. Piesi spacerem pokonają przeprawę w ciągu 6 minut, rowerzyści przejadą ją w 2 minuty.

Na lewym brzegu, przed ostatnim filarem, przeprawa będzie się poszerzać. Rozdzieli się na dwie rampy, które zostaną przerzucone nad bulwarami na wysokości chodnika Wybrzeża Kościuszkowskiego.

Na moście nie będzie podziału na strefę pieszą i rowerową. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy będzie zmienna i w najwęższym punkcie wyniesie 6,9 m, a nad nurtem rzeki rozszerzy się do 16,3 m. W miejscu zagięć przeprawa będzie znacznie szersza, aby piesi i rowerzyści mogli zejść na bok i bezpiecznie podziwiać widoki z dwóch stref wypoczynkowych z drewnianymi siedziskami. Oświetlenie zapewnią dyskretne źródła światła umieszczone w balustradach.

Inwestycja w całości sfinansowana zostanie ze środków miejskich – koszt budowy mostu wyniesie ok. 120 mln zł.

