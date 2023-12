Mieszkańcy Mokotowa niezadowoleni z konsultacji ws. strefy parkowania. „To farsa” RDC 04.12.2023 18:22 Mieszkańcy Mokotowa krytykują konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie dzielnicy. W mediach społecznościowych piszą, że forma ich prowadzenia „to farsa”. – Jednemu panu nie udzielili głosu, przemilczeli to, co powiedział, i zajęli się innymi osobami – mówi jeden z uczestników konsultacji.

Konsultacje społeczne ws. Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Mokotowie (autor: ZDM Warszawa)

Nie mogą brać udziału w dyskusji, a swoje uwagi mogą co najwyżej zapisać na kartce – mieszkańcy warszawskiego Mokotowa skarżą się na sposób przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie wyznaczania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

– Podeszła do mnie jakaś pani z karteczką i powiedziała, że tak można zgłosić swoje uwagi. Chciałem zadać pytanie, podniosłem rękę, ale podeszła do mnie inna pani i powiedziała, że teraz pytań nie będzie – mówi jeden z mieszkańców i uczestnik konsultacji Grzegorz Słubicki.

Według mieszkańca także zachowanie ekspertów pozostawiało wiele do życzenia.

– Nie byli zbyt skorzy do rozmowy. Jednemu panu nie udzielili głosu, przemilczeli to, co powiedział, i zajęli się innymi osobami. Gdy zapytałem, czy będzie jeszcze rozmowa na forum, „pani od karteczek powiedziała”, że już żadnych pytań nie będzie – dodaje.

Zarząd Dróg Miejskich przyznaje, że płatna strefa parkowania może budzić emocje, a trudno zadowolić wszystkich mieszkańców.

– Najlepiej nie dawać ponieść się emocjom, ale realnie ocenić to, co się dzieje. Najczęściej konsultacje wyglądają w ten sposób, że mieszkańcy na kartkach zaznaczają, w który miejscu nie podoba im się organizacja ruchu. Często też proponują rozwiązania alternatywne – odpowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.

Zdaniem dyrektora ZDM entuzjastów jest więcej niż przeciwników, a prowadzone konsultacje przynoszą oczekiwane efekty. Te potrwają do 15 grudnia.

