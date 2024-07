„Anna” i „Krystyna” wydrążą ostatni odcinek linii metra M2 Adrian Pieczka 29.07.2024 19:13 Ważą 650 ton i nazywają się „Anna” oraz „Krystyna” na cześć księżnej Mazowieckiej i Krystyny Krahelskiej. Chodzi o tarcze TBM, które będą drążyły tunele powstającego odcinka linii M2 na Karolin. Rozpoczyna się ich rozruch technologiczny. Właściwe prace ruszą w połowie sierpnia.

Drążenie ostatniego odcinka linii metra M2 rozpocznie się w połowie sierpnia (autor: Cezary Warś)

„Anna” i „Krystyna” wydrążą ostatni odcinek drugiej linii metra w Warszawie. Rusza ich rozruch technologiczny. Drążenie 3-kilometrowego tunelu w kierunku stacji Lazurowa rozpocznie się za trzy tygodnie.

Rzecznik wykonawcy Bartosz Sawicki informuje, że tarcze ważą 650 ton.

— Pierwsza wystartuje „Anna” na cześć księżnej Mazowieckiej, a „Krystyna” na cześć Krystyny Krahelskiej, bohaterki Powstania, która jednocześnie była modelką, która dała twarz swoją do rzeźby Syrenki Warszawskiej — tłumaczy Sawicki.

— Drążenie będą mogli usłyszeć sami mieszkańcy — dodaje Sawicki i zapewnia, że prace nie zagrażają budynkom. — Zwykle na niższych kondygnacjach, piwnicach, ewentualnie na parterze. Jak miałbym to porównać, to jest taki głośny chrabąszcz. Jest on słyszalny, zwłaszcza w nocy. Uprzedzamy też właścicieli zwierząt, bo tarcza pracując wydaje dźwięki o niskiej tonacji podczas tego drążenia. Dla ludzkiego ucha one nie są słyszalne, natomiast rzeczywiście pieski mogą głośno szczekać — podkreśla.

Postępy prac obu maszyn prezentowane będą na stronie Metra Warszawskiego. Co tydzień, w środę, będzie można sprawdzić, jaką odległość pokonały i gdzie się znajdują.

Oddanie do użytku trzech stacji pasażerskich i stacji techniczno-postojowej planowane jest w 2026 roku.

Na ostatnim odcinku linii metra M2 powstaną trzy stacje pasażerskie: Lazurowa (rejonie skrzyżowania ul. Lazurowej i Górczewskiej oraz pętli autobusowej), Chrzanów (pod ul. Rayskiego w rejonie skrzyżowania ul. Rayskiego i Szeligowskiej) i Karolin (pod ul. Sochaczewską w rejonie skrzyżowania ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej). Wybudowana zostanie także stacja techniczno-postojowa Karolin (teren ograniczony infrastrukturą kolejową PKP od strony południowej, Instytutem Energetyki od strony północnej, al. 4 Czerwca 1989 r. - ul. Nowolazurową - od strony wschodniej, ul. Gierdziejewskiego od strony zachodniej).

