Co będzie z Marszem Niepodległości? Sąd oddalił odwołanie organizatorów RDC 16.10.2024 17:17 W środę po południu Sąd Okręgowy odrzucił odwołanie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości od decyzji prezydenta miasta zakazującej marszu — poinformował prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski.

Sąd odrzucił odwołanie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości (autor: MOs810, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości dotyczące zorganizowania w Warszawie Marszu Niepodległości. Rozprawa dotyczyła sześciu wniosków złożonych przez organizatorów, które wcześniej odrzucił stołeczny ratusz.

Łącznie organizatorzy złożyli kilkanaście wniosków dotyczących zorganizowania w Warszawie zgromadzeń w dniu 11 listopada. Warszawski ratusz odrzucił sześć z nich.

Władze Warszawy podkreślają, że nie jest to działanie polityczne, a wnioski zostały odrzucone ze względu na błędy w trakcie ich składania oraz obawę, że pozwolenie na marsz mogłoby doprowadzić do paraliżu miasta i chaosu komunikacyjnego. W większości tę argumentację podtrzymał sąd, odrzucając odwołanie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski po rozprawie mówił, że bez względu na to czy ratusz wyda zgodę na organizację marszu, ludzie jak co roku, przyjadą do Warszawy świętować rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W przypadku zablokowania organizacji marszu stowarzyszenie nie zamierza apelować o niegromadzenie się tego dnia w Warszawie.

— Jesteśmy po rozprawie przed Sądem Okręgowym w sprawie Marszu Niepodległości. Niestety rozstrzygnięcie jest dla nas niekorzystne. Sąd zgodził się z jednym z argumentów prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, ale jednocześnie zakwestionował inny argument, który był bardzo mocno „eksploatowany” przez prezydenta Warszawy w mediach — powiedział Malewski.

Wyjaśnił, że sąd przyznał rację Stowarzyszeniu, że wnioski zostały złożone „w terminie".

