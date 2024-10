Stabilizują się średnie ceny mieszkań w Warszawie. Czeka nas wyraźny spadek? [SPRAWDŹ] Miłosz Kuter 15.10.2024 20:36 To pierwszy raz od dawna, kiedy ceny mieszkań w Warszawie spadły. Obecnie kształtują się one na poziomie 17 tysięcy 858 zł. W ubiegłym miesiącu średnia była wyższa o 12 zł. Stabilizacja cen nie oznacza jednak, że czeka nas wyraźny spadek. Zdaniem eksperta Marka Wielgi, przyszłość na rynku mieszkaniowym w Polsce wciąż jest niepewna.

Jak prezentuje się sytuacja mieszkaniowa w Warszawie? (autor: pexels)

Średnie ceny mieszkań w Warszawie zaczęły się stabilizować. Według danych portalu rynek pierwotny.pl kształtują się one na poziomie 17 tysięcy 858 zł. W ubiegłym miesiącu średnia była wyższa o 12 zł. To pierwszy raz od dawna, kiedy ceny spadły.

Ekspert z portalu rynek pierwotny.pl Marek Wielgo podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że w tym roku oferta mieszkaniowa zdecydowanie się powiększyła, a to poprawiło sytuację kupujących na rynku.

— To, że na Białołęce pojawiło się w tym roku dużo mieszkań w sprzedaży, to właśnie zadziałało stabilizująco na średnią cenę m2. Wzrosła również podaż w dzielnicy Wawer. To też jest jedna z najtańszych dzielnic, ale na Żoliborzu, czy na Ochocie, czy nawet w Śródmieściu. Tutaj podaż działek nie jest duża, czy wręcz jest bardzo mała — powiedział Wielgo.

Gdzie najwięcej mieszkań w Warszawie?

We wrześniu najwięcej mieszkań deweloperzy oferowali na Białołęce — 2354 lokale, ale także na Mokotowie — 2096, czy w Ursusie — 1476. Najmniejszy wybór był na Ochocie — zaledwie 14 lokali, Wesołej — 46 i Żoliborzu — 54.

Jak zaznaczył ekspert, deweloperzy musieli zareagować np. schodząc z ceny lub przygotowując bardziej atrakcyjne oferty.

— Przede wszystkim pojawiły się promocje na rynku, czyli deweloperzy zaczęli trochę spuszczać z tonu. No i przede wszystkim można kupować mieszkania czy wybierać mieszkania bez takiej niepotrzebnej presji związanej ze wzrostem cen, bo te ceny zaczęły się stabilizować — tłumaczył Wielgo.

Niepewna przyszłość na rynku mieszkaniowym

Stabilizacja nie oznacza jednak, że czeka nas wyraźny spadek. Jak podkreślał ekspert, przyszłość na rynku mieszkaniowym w Polsce wciąż jest niepewna. Jego zdaniem muszą zapaść konkretne decyzje rządu w sprawie kredytów mieszkaniowych.

— Deweloperzy będą ograniczali podaż. Do tej pory tych mieszkań wprowadzonych na rynek było mniej, ale było ich więcej niż sprzedawanych. To właśnie dlatego rosła oferta. Ale może się zdarzyć, że w kolejnych miesiącach deweloperzy jeszcze mocniej zaciągną hamulec. To będzie też w dużym stopniu zależało od tego, jaką decyzję podejmie rząd w kwestii nowego programu kredyt na start — zaznaczył ekspert.

Najdroższą dzielnicą w Warszawie pozostaje Śródmieście, gdzie za metr kwadratowy trzeba średnio zapłacić 41,2 tys. zł

Natomiast jeśli ktoś szuka „taniego” mieszkania w stolicy, czyli poniżej 14 tys. zł za mkw., powinien zacząć od przejrzenia ofert w dzielnicach: Wesoła, Białołęka czy Wawer.

