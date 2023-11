Odwiedzający muszą nosić maseczki. Szpital Południowy reaguje na wzrost zakażeń koronawirusem RDC 29.11.2023 17:42 Obowiązek noszenia maseczek przez osoby odwiedzające wprowadził Szpital Południowy w Warszawie. To już kolejna placówka medyczna na Mazowszu, która zdecydowała się na wprowadzenie tego rodzaju ograniczeń. Powodem jest wzrost liczby zakażeń koronawirusem.

Szpital Południowy wprowadza obowiązek noszenia maseczek przez osoby odwiedzające chorych (autor: Szpital Południowy)

Odwiedzający w Szpitalu Południowym w Warszawie będą musieli nosić maseczki. Powodem jest coraz więcej zakażeń w regionie, między innymi nową mutacją koronawirusa – Krakenem.

Władze placówki przyznają, że obawiają się utworzenia w szpitalu ogniska choroby.

– Wprowadziliśmy teraz obowiązek noszenia maseczek przez osoby odwiedzające. To jest na razie jedyna sankcja, ale zastanawiamy się, czy tego nie rozszerzyć. Przyglądamy się również, czy rząd podejmie w tej sprawie jakieś kroki. Ryzykiem jest przede wszystkim zachorowalność personelu – mówi prezes Szpitala Południowego Artur Krawczyk.

Według statystyk w ciągu ostatniej doby w kraju potwierdzono 3 162 zakażeń na 6 159 wykonanych testów. Na Mazowszu najwięcej – 503 przypadki.

Co to jest Kraken?

W tej chwili mutacja Kraken jest w naszym kraju wiodąca. – W związku z tym nasza odporność, którą nabyliśmy przez szczepienia, trochę osłabła. Trzeba zadbać, aby ją sobie odbudować – powiedział konsultant ds. epidemiologii Jerzy Staszczyk. Apelował też o ostrożność w kontaktach z innymi osobami, dotyczy to zwłaszcza osób starszych.

– Osoby z chorobami towarzyszącymi, z osłabioną odpornością powinny unikać przebywania w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jest dużo ludzi, jak galerie, kina, kościoły. Jeśli już muszą tam być, powinny używać maseczek. W ten sposób chronimy siebie, a jeśli to my jesteśmy zakażeni, to chronimy innych – podkreślił Staszczyk.

Dodał, że w najbliższych dniach ma pojawić się najnowsza wersja szczepionki przeciw wariantowi Kraken, mutacji COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia w drugiej połowie listopada zadeklarowało, że szczepionka ta będzie dostępna dla pacjentów od 6 grudnia, bezpłatnie, w ramach refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

