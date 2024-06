Linia do Wilanowa i propozycja nowych rozkładów komunikacji. Wpłynęło ponad 600 uwag

W związku z trwającymi przygotowaniami do otwarcia linii tramwajowej do Wilanowa Zarząd Transportu Miejskiego zaproponował nowe rozkłady jazdy i zapytał mieszkańców stolicy o zdanie. Do proponowanych zmian w rozkładach zgłoszono już ponad 600 uwag. Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert zaznacza, że dotyczą one głównie likwidacji linii autobusowych w Wilanowie.