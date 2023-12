Podjeżdżają do ronda i muszą zawracać. Kierowcy: nie było informacji o pracach Adrian Pieczka 01.12.2023 09:24 Ogromne utrudnienia w okolicach ronda Sedlaczka. To po zamknięciu skrzyżowania w związku z ostatnimi etapem przebudowy. Nie było żadnej informacji - mówią kierowcy, którzy odjeżdżają pod rondo i muszą zawracać.

Podjeżdżają do ronda i muszą zawracać. Kierowcy: nie było informacji o pracach (autor: RDC)

Ogromne utrudnienia spowodowało zamknięcie ronda Sedlaczka, które przejezdne będzie po weekendzie. Wielu kierowców nie wie o pracach na skrzyżowaniu. Podjeżdżają pod zamknięte rondo i muszą zawracać. W porannym szczycie zablokowane były całe ulice Myśliwiecka i Szwoleżerów. Korek, który się utworzył, miał nawet kilometr.

Jak powiedział nam jeden z kierowców stojący w zatorze, brakuje wyraźnego oznakowania. - Już jestem spóźniony, a nawigacja pokazuje, że 20 minut będę jechał następne 4 kilometry - dodał.

Rondo Sedlaczka w Warszawie zostało zamknięte w czwartek o godz. 22:00. Jego ponowne otwarcie nastąpi w poniedziałek 4 grudnia.

Jak objechać utrudnienia?

Rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Agata Choińska-Ostrowska informuje, że drogowcy w ten weekend zajmą się wykończeniem jezdni.

— Pod nowymi wiaduktami Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola, dobiega końca przebudowa ronda Stanisława Sedlaczka. Aby uruchomić rondo, konieczne jest ułożenie ostatniej warstw nawierzchni i wykonanie na nich oznakowania poziomego — podaje Choińska-Ostrowska.

Zamknięte zostało Skrzyżowanie Myśliwieckiej, Rozbrat i Łazienkowskiej.

— Objazd wyznaczony został Alejami Ujazdowskimi oraz ulicami: Książęcą i Ludną do Wisłostrady, lub ulicą Czerniakowską do Trasy Łazienkowskiej — podaje.

Zakres otwarcia skrzyżowania jest zależny od pogody. Jeśli zbyt niskie temperatury lub opady śniegu uniemożliwią wykonanie wszystkich prac, w poniedziałek powróci dotychczasowa organizacja ruchu (przejazd wahadłowy po zachodniej stronie ronda), a układanie nawierzchni będzie kontynuowane w kolejny weekend.

Kiedy otwarcie ronda?

Otwarcie całego ronda i uruchomienie wszystkich relacji w rejonie skrzyżowania ulic Myśliwieckiej, Rozbrat i Łazienkowskiej planowane jest jeszcze w grudniu.

W czasie zamknięcia skrzyżowania na objazdy zostaną skierowane linie: 107, 108, 159, 162, 171, 517, N33 i N83. Autobusy linii 107 i 159 w obydwu kierunkach, od ulicy Pięknej będą dojeżdżały do Czerniakowskiej Alejami Ujazdowskimi i Trasą Łazienkowską. Autobusy linii 108, 162 w stronę Wisłostrady pojadą ulicami Górnośląską i Solec, a w przeciwnym kierunku Solec, Wioślarską i Ludną.

Na podobne trasy zostaną skierowane autobusy linii 171 w stronę Chomiczówki oraz nocnych N33 i N83 (w obydwu kierunkach), natomiast 517 będą dojeżdżały tylko do ulicy Rozbrat, do przystanków przy Śniegockiej (nie dojadą do pętli Torwar).

Po zakończeniu prac i otwarciu dla ruchu ronda Sedlaczka autobusy wrócą na swoje stałe trasy. Autobusy linii 108 i 162 ponownie pojadą ulicami Myśliwiecką i Szwoleżerów, 159 i 107 wrócą na Łazienkowską i Myśliwiecką, a linie nocne na Łazienkowską i Rozbrat. Także 171 i 517 znów dojadą na Łazienkowską i pętlę przy Torwarze.

Czytaj też: W sobotę 61. Rajd Barbórka. Są już pierwsze utrudnienia [SPRAWDŹ]